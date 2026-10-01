HLV Kim Sang Sik: 'Mục tiêu hàng đầu là chiến thắng trước Pakistan'

Trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1/10 tại Jakarta, HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó hướng tới trận tranh hạng Ba.

HLV Kim Sang-sik trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1/10 của ĐT Việt Nam.

Sau thất bại trước Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã nhanh chóng trở lại với đường ray chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng. Các cầu thủ đã xem lại băng hình và phân tích đối thủ Pakistan, đội tuyển mà Việt Nam chưa từng chạm trán trước đây.

“Dù chúng ta không thể góp mặt ở trận chung kết, nhưng trước mắt toàn đội là lượt trận thứ ba vòng bảng gặp Pakistan. Các cầu thủ đã xem lại băng hình phân tích về đối thủ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan, mục tiêu bắt buộc vẫn là phải giành chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Về tình hình của thủ môn Le Giang Patrik, người gặp chấn thương ở khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện vẫn đang theo dõi và đánh giá thêm.

“Hiện tại ban huấn luyện đang kiểm tra lại thể trạng của cậu ấy. Thông qua buổi tập hôm nay cũng như theo dõi tình hình ngày mai, tôi sẽ cùng đội ngũ bác sĩ và trợ lý HLV Lee Woon-jae thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết định ngày mai có sử dụng Patrick hay không”, HLV Kim Sang-sik nói.

Đánh giá về mục tiêu cụ thể ở trận đấu với Pakistan, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh toàn đội cần vượt qua sự tiếc nuối sau thất bại trước Thái Lan và hướng tới một màn trình diễn tốt hơn.

“Ngày mai là lượt trận thứ ba của vòng bảng. Chúng ta cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng. Dù ở lượt trận thứ hai chúng ta để thua Thái Lan, nhưng toàn đội cần phải vượt qua sự tiếc nuối đó. Ngày mai gặp Pakistan, mục tiêu của chúng tôi là thi đấu với một lối chơi tốt hơn và giành trọn chiến thắng”, ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như theo dõi và cổ vũ đội tuyển qua truyền hình. “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới rất nhiều người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cổ vũ cũng như các khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Thật tiếc khi đội bóng đã thất bại ở trận gặp Thái Lan vừa rồi. Tôi rất mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ cho đến những trận đấu cuối cùng”.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng Ba sau đó, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui chiến thắng cho mọi người”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây là lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.