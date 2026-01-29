HLV Kim Sang-sik: Mối lương duyên trên sân cỏ

Giải U23 châu Á 2026 khép lại, bên cạnh tấm huy chương đồng, điều đọng lại rõ nhất ở U23 Việt Nam chính là hình ảnh HLV Kim Sang-sik - một người Hàn Quốc - nói về các cầu thủ Việt Nam bằng giọng nói cùng cách diễn đạt của một người thân trong gia đình.

Trách nhiệm và lòng tự trọng

Khi HLV Kim Sang-sik nhắc đến các cầu thủ Việt Nam, ông thường dùng những từ như "biết ơn", "không bỏ cuộc", "hy sinh cho nhau". Đó không chỉ là cách nói cá nhân, mà phản ánh một văn hóa coi trọng mối quan hệ thầy và trò - nơi người dẫn dắt không chỉ truyền kiến thức mà còn chịu trách nhiệm về tinh thần cho tập thể.

Điều này rất gần với văn hóa Việt Nam, nơi hình ảnh người thầy luôn gắn với chữ "tình" trước khi gắn với chữ "tài", giống như trước tiên phải học "lễ" sau đó mới học "văn". Chính sự tương đồng ấy giúp các HLV người Hàn Quốc khi đến Việt Nam không bị lạc lõng. Trước ông Kim Sang-sik, ông Park Hang-seo đã tạo ra một mô hình: đội tuyển như một gia đình.

Ông Park Hang-seo không chỉ xây dựng chiến thuật mà còn xây dựng niềm tin. Ông bảo vệ cầu thủ trước dư luận, xem thất bại của đội là trách nhiệm của chính mình. Thành công của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà còn ở bầu không khí đoàn kết ấy.

Ông Kim Sang-sik không sao chép hoàn toàn hình ảnh của người tiền nhiệm, song rõ ràng đang đi tiếp con đường đó theo cách riêng. Khi Hiểu Minh chấn thương, ông buồn. Khi Đình Bắc bị thẻ đỏ, ông lo lắng. Khi đội thua U23 Trung Quốc, ông không trách mắng trong phòng thay đồ, thay vào đó, ông chọn cách im lặng rồi hôm sau mới nói chuyện với cầu thủ. Đó không phải là sự mềm yếu, mà là cách ứng xử Á Đông: giữ thể diện cho các cầu thủ, rồi từ đó nhắc họ về trách nhiệm và lòng tự trọng.

Chạm vào văn hóa

Trận tranh huy chương đồng với U23 Hàn Quốc là khoảnh khắc giàu biểu tượng và cảm xúc. Khi U23 Việt Nam chỉ còn 10 người, ông Kim Sang-sik chỉ tập trung nhắc học trò phòng ngự như những gì đã tập luyện. Đó là sự tin tưởng - nền tảng của mối quan hệ thầy và trò.

Đến khi trận đấu kết thúc, ông Kim Sang-sik cúi đầu cảm ơn khán giả Việt Nam. Cử chỉ ấy mang ý nghĩa văn hóa rất lớn - một người ngoại quốc bày tỏ lòng biết ơn với nơi đã đón nhận mình.

Người hâm mộ đang kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ cùng bóng đá Việt Nam tạo dựng những thành tích mới. (Ảnh: AFC)

Sự tương đồng văn hóa Hàn - Việt, từ tinh thần tập thể, sự chịu đựng đến ý thức trân trọng tinh thần tôn sư trọng đạo, đã tạo nên cây cầu vô hình giữa hai nền bóng đá. Việt Nam học Hàn Quốc về kỷ luật, thể lực, cách tổ chức. Hàn Quốc, thông qua những HLV như Park Hang-seo hay Kim Sang-sik, lại tìm thấy ở cầu thủ Việt Nam sự chân thành và khát vọng vươn lên.

Vì thế, tấm huy chương đồng Giải U23 châu Á 2026 không chỉ là một thành tích. Nó là dấu mốc cho thấy mối duyên Hàn - Việt trong bóng đá vẫn đang tiếp diễn, nhưng ở một giai đoạn khác: không quá bùng nổ như thời ông Park Hang-seo, song sâu hơn về sự gắn bó. Khi một HLV người Hàn Quốc nói về cầu thủ Việt Nam bằng sự trân trọng và cầu thủ Việt Nam chiến đấu vì niềm tin của HLV người Hàn Quốc thì đó là lúc bóng đá vượt ra khỏi khuôn khổ thể thao để chạm vào văn hóa.

Từ "gia đình Park Hang-seo" đến "những lời biết ơn của Kim Sang-sik" có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Bóng đá Việt Nam thành công không chỉ nhờ chiến thuật, mà nhờ cách xây dựng con người.