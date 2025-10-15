"HLV Kim Sang-sik mắc sai lầm lớn, khiến ĐT Việt Nam chật vật trước Nepal"

Tối qua, ĐT Việt Nam tái đấu Nepal ở lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Dù chơi lấn lướt và dẫn trước 1 bàn từ hiệp một, sang hiệp hai, ĐT Việt Nam lại khá chật vật trước đối thủ. Thậm chí ở cuối trận, chúng ta còn có lo lắng sẽ bị Nepal gỡ hòa, khi đội khách có những pha tấn công nguy hiểm.

Nhận định về lý do khiến ĐTVN chơi kém đi ở hiệp hai, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ trên sóng truyền hình:

"Tôi cho rằng HLV Kim Sang-sik hôm nay thay người sai. Ông ấy nghĩ ở hiệp một chúng ta kiểm soát thế trận tốt thì giờ chỉ cần thay đổi một số tiểu tiết thôi, để sắc bén hơn là sẽ dễ dàng ghi bàn thắng. Nhưng khi thay người xong, chúng ta lại mất thế trận, không còn làm chủ thế trận nữa mà phải quay ra chống đỡ.

Việc thay Đức Chiến vào chỗ Hoàng Đức, chúng ta có tới 2 tiền vệ phòng ngự, mất đi sự kết nối giữa tiền vệ và tiền đạo. Vì thế chúng ta mất hoàn toàn tuyến giữa. Nepal họ đã chiếm được và triển khai bóng khá hay.

Có thể do chất lượng cầu thủ của họ chưa xuất sắc, nên chưa khai thác tốt thế trận để ghi bàn vào lưới chúng ta. Nhưng về thế trận là họ làm tốt. Còn ĐTVN hơn về đẳng cấp mà lại không làm chủ thế trận, không điều tiết được trận đấu, không thể tạo áp lực hòng ghi thêm bàn mà phải chống đỡ sau đó chơi phản công. Mà phản công ở sân rất ướt thế này, những pha bóng tốc độ của Hai Long, Đình Bắc… không phát huy được. Vì thế, tôi cho rằng việc thay người của HLV ở hiệp hai là có vấn đề.

Rồi các cặp tấn công trước đó không thường xuyên chơi với nhau, rất cọc cạnh. Khi đá gần nhau thì cần sự ăn ý, nhưng ở đây họ không có nên nhiều đường chuyền ở vùng 16m50 đều lỡ nhịp hết".

ĐT Việt Nam có chiến thắng "hú vía" trước Nepal (Ảnh: VFF).

Chung quan điểm với chuyên gia Phan Anh Tú, BLV Khắc Cường nói: "Việc chúng ta mất thế trận ở hiệp hai chủ yếu là do bản thân ĐT Việt Nam, chứ không phải Nepal tốt hơn.

Đúng là trên hàng tấn công, các cầu thủ đều chưa có kinh nghiệm chơi cạnh nhau, dẫn tới việc thường xuyên mất bóng khi phối hợp.

Ở hàng tiền vệ, hai tiền vệ phòng ngự cũng kém ăn ý, thường xuyên giẫm chân nhau. Việc đó khiến chúng ta mất đi tuyến giữa".

Bình luận về điều này, BLV Việt Khuê nói rõ hơn về trường hợp Hoàng Đức bị thay ra: "Dù Hoàng Đức chơi không nổi bật ở trận này nhưng vẫn luôn là nhân tố quan trọng với cách chơi của HLV Kim Sang-sik. Đặc biệt khi chúng ta không có nhân tố tấn công kiệt suất như Quang Hải thì việc có Hoàng Đức trên sân tạo ra sự cân bằng giữa công với thủ. Vì thế, ngay khi Hoàng Đức rời sân, Đức Chiến vào sân thì chúng ta thấy ĐTVN mất thế trận một thời gian tương đối dài.

Nên Hoàng Đức có thể không nổi bật ở một vài tình huống cụ thể trên sân, nhưng sự có mặt của cậu ấy là vô cùng quan trọng. Khi cậu ấy ra thì ĐTVN lập tức gặp vấn đề. Nên việc thay Hoàng Đức là một quyết định chúng ta tương đối bất ngờ.

Trận này, chúng ta vừa có những pha thay người chưa tốt, lại vừa thiếu may mắn nữa. Nếu chúng ta may mắn hơn một chút trong những pha bóng đập xà ngang, cột dọc, ít nhất đã cách biệt 2 bàn rồi và không phải hồi hộp quá ở cuối trận".

May mắn là chung cuộc, ĐT Việt Nam vẫn có chiến thắng 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Shrestha ngay phút thứ 5. Điều này giúp chúng ta có 9 điểm sau 4 trận đấu, tạm đứng nhì bảng F khi Malaysia hôm qua cũng thắng Lào 5-1 để có tổng cộng 12 điểm.

Một điều đáng suy ngẫm đó là từ trước đến nay khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đều nổi tiếng được khen ngợi với tài thay người, điều chỉnh chiến thuật. Vậy thì tại sao tối qua, ông lại không "mát tay" trong việc thay người và điều chỉnh chiến thuật trước một đối thủ yếu như Nepal. Phải chăng đó chỉ là một chút "chủ quan" như chuyên gia Phan Anh Tú nói. Hay bởi vì đối thủ yếu, nên ông Kim Sang-sik đã mạo hiểm thử những toan tính trông có vẻ "cọc cạch"?