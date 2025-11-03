HLV Kim Sang-sik loại cầu thủ Việt kiều khỏi U22 Việt Nam trước SEA Games 33

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, tiền vệ Vadim Nguyễn bị HLV Kim Sang-sik gạch tên khỏi danh sách đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Ở đợt tập trung gần nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội cho Vadim nhưng màn trình diễn của anh chưa đủ thuyết phục đối với ban huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik cũng bỏ qua một loạt Việt kiều khác như Damian Vũ Thanh An (Thể Công Viettel), Lee Williams (Công an TP.HCM). Ông đặt niềm tin vào Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Viktor Le (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Trong đó, Thành Trung gặp chấn thương cách đây vài ngày còn Viktor vừa ghi bàn giúp Hà Tĩnh đánh bại Hà Nội.

Vadim Nguyễn vắng mặt ở đội U23 Việt Nam.

Vadim Nguyễn sinh ra tại Nga, có bố người Việt. Theo thông tin giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Nguyễn Vadim là tiền vệ đa năng, có thể thi đấu ở khu vực trung tâm và 2 biên.

Vadim Nguyễn cũng chưa có suất đá chính trong màu áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Anh làm quen với việc vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng giới chuyên môn đánh giá rằng chính tiền vệ cánh này mới là người mang đến rất nhiều bất ngờ ở mùa giải năm nay. Dĩ nhiên, Vadim vẫn còn cơ hội nhưng anh phải nỗ lực rất nhiều để chiếm được niềm tin từ ông Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Từ ngày 10 đến 19/11/2025, đội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Giả đấu có sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ở đợt tập huấn này đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.

Ngay sau khi kết thúc quá trình thi đấu giao hữu tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn cuối cùng từ ngày 23/11. Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33. Đội sẽ đóng quân tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29/11, sau đó di chuyển tới TP. Hồ Chí Minh và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.