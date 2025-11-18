HLV Kim Sang-sik hé lộ tình trạng của Xuân Son, đặt KPI cho ngày trò cưng tái xuất tuyển Việt Nam

“Với Xuân Son, tôi nghĩ rằng việc sử dụng cậu ấy là hoàn toàn có thể. Cậu ấy đã phải trải qua 10 tháng để điều trị chấn thương và hồi phục, tôi rất biết ơn những người đã hỗ trợ quá trình đó. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả những người đã ở bên cạnh anh ấy trong suốt thời gian khó khăn.

Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển. Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo vào trưa nay (18/11), một ngày trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thêm: “Tôi rất vui khi Xuân Son đã bình phục và trở lại đội tuyển. Tôi biết không có Xuân Son, CLB Nam Định đã có một giai đoạn rất khó khăn. Bản thân tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến CLB vì đã chăm sóc cho anh ấy”.

HLV Kim Sang-sik đặt KPI phải ghi bàn trong ngày tái xuất tuyển Việt Nam cho Xuân Son.

Những ngày qua, Xuân Son luôn hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện. Đó là tín hiệu cho thấy khả năng anh sẽ ra sân ở trận gặp Lào.

Xuân Son đã cùng tuyển Việt Nam sang Lào từ hôm 15/11. Tại đây, toàn đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi ở Viêng Chăn.

Với HLV Kim Sang-sik, ông không chỉ đặt mục tiêu ghi bàn cho Xuân Son, mà còn mong muốn tuyển Việt Nam có được một chiến thắng thuyết phục trước Lào. Thắng lợi này có ý nghĩa quan trọng, bởi nó có thể giúp tuyển Việt Nam giành lợi thế cực lớn ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, nếu tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định, đội bóng này chỉ có thể giành tối đa 9 điểm sau 5 lượt trận (lượt trận thứ 5 với Nepal chưa diễn ra). Tuyển Việt Nam khi ấy sẽ có 15 điểm, hơn đối thủ này 6 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận.

Vì vậy, một trận thắng trước Lào sẽ giúp tuyển Việt Nam chạm một tay vào tấm vé dự Asian Cup 2027 và chỉ còn chờ Liên đoàn bóng đá châu Á ra phán quyết xử thua Malaysia.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với Lào vào ngày mai.

“Trận đấu ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm 2025 và cũng là trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Tất cả các cầu thủ của tôi đều đang ở trạng thái thể lực tốt nhất và tôi tin rằng ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu hay, mang về kết quả tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Đây là trận đấu cuối cùng trong năm của đội tuyển Việt Nam, và tôi tin rằng toàn đội đang có thể lực tốt nhất, đạt 100%.

Điều quan trọng nhất là phải có được 3 điểm. Mặc dù tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu tiếp theo với Malaysia, nhưng chiến thắng trong trận đấu ngày mai là rất quan trọng. Một chiến thắng sẽ là động lực lớn cho các trận đấu sắp tới”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Ông chia sẻ thêm: “Về điều kiện sân tập, tôi biết nó không hoàn hảo 100%, nhưng chúng tôi đã hoàn thành tốt các buổi tập trong điều kiện đó. Các cầu thủ đã tập luyện rất tốt và điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi sẽ giữ được sự quyết tâm và tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai”.

Duy Mạnh và đồng đội sẽ bước vào cuộc đọ sức với chủ nhà Lào vào lúc 19h00 ngày 19/11.

Cũng có mặt ở buổi họp báo, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh bày tỏ quyết tâm:

“Trận đấu với Lào rất quan trọng đối với cá nhân Mạnh cũng như tất cả đội tuyển Việt Nam. Tất cả anh em cũng sẽ cố gắng tập trung cao độ để có thể thi đấu tốt và tuân thủ những chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Không chỉ riêng Mạnh mà tất cả các cầu thủ, đồng đội của Mạnh đều rất là sẵn sàng. Ai có cơ hội thì chắc chắn là sẽ phải cố gắng hết mình để giành được một kết quả tốt.

Mục tiêu của Mạnh cũng như toàn thể anh em trong đội như ban huấn luyện là sẽ đặt ra mục tiêu là sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Không chỉ riêng Mạnh mà tất cả đồng đội của Mạnh đều rất là sẵn sàng để có thể thi đấu tốt”.