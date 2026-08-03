HLV Kim Sang-sik hé lộ bất ngờ về chiếc áo đen phong thuỷ trước trận Indonesia

Ông Kim Sang-sik có chia sẻ thú vị khi được hỏi về chiếc áo đen phong thuỷ.

Trong buổi họp báo trước trận quyết đấu với Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik mang đến không khí thoải mái khi hài hước nhắc đến chiếc áo sơ mi đen gắn liền với chặng đường thành công của ông cùng bóng đá Việt Nam.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, hình ảnh HLV Kim Sang-sik xuất hiện trong chiếc áo sơ mi màu đen bên đường pitch đã trở nên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ. Sắc đen ấy không chỉ tạo nên phong cách đặc trưng cho chiến lược gia người Hàn Quốc mà còn song hành cùng chuỗi thành tích ấn tượng: từ chức vô địch ASEAN Cup 2024, ngôi vương U23 Đông Nam Á 2025 cho đến tấm HCV SEA Games 33. Cũng chính vì vậy, không ít cổ động viên đã coi chiếc áo đen như một "lá bùa may mắn" mang tính phong thủy của ông.

Tuy nhiên, ở lượt trận hòa 1-1 trước Singapore, HLV Kim Sang-sik bất ngờ xuất hiện với chiếc áo thun màu trắng. Kết quả không như kỳ vọng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Nhiều ý kiến vui vẻ cho rằng việc đổi màu áo thi đấu đã vô tình "làm mất may mắn" của nhà cầm quân 48 tuổi.

Trước những lời xì xào dí dỏm từ người hâm mộ, HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn đáp lại bằng sự hóm hỉnh ngay trong buổi họp báo trước đại chiến với Indonesia:

"Tôi biết nhiều CĐV nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn 3 điểm. Dù Indonesia mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc màu đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi đen này".

Ông Kim sẻ mặc áo đen nếu Indonesia không mặc trùng màu (Ảnh: VFF)

Phát biểu hài hước của chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ khiến toàn bộ phòng họp báo bật cười mà còn thể hiện sự tự tin cùng tinh thần vô cùng thoải mái của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với đội chủ nhà.