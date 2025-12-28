HLV Kim Sang-sik gây tranh cãi vì không bầu Hoàng Đức cho ngôi vị Quả Bóng Vàng Việt Nam

Tại Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 diễn ra tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành (TP. HCM), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ ba trong sự nghiệp, đồng thời nhận thêm giải Cầu thủ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn với 353 điểm, bỏ xa người về sau.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý sau lễ trao giải là lựa chọn của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam – Kim Sang-sik. Theo nguồn tin chuyên môn, nhà cầm quân người Hàn Quốc không bỏ phiếu bầu Hoàng Đức ở vị trí cao nhất trong lá phiếu cá nhân của mình. Thay vào đó, ông đặt Nguyễn Quang Hải ở vị trí số một, xếp Hoàng Đức thứ hai và Nguyễn Đình Bắc ở vị trí thứ ba.

Quyết định này ngay lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận bởi kết quả bầu chọn chung cho thấy Hoàng Đức là cái tên được giới chuyên môn và truyền thông ủng hộ rộng rãi nhất trong năm qua.

Tuy nhiên, danh hiệu QBV Việt Nam 2025 nhìn chung không gây quá nhiều ấn tượng, bởi không có cầu thủ nào thật sự xuất sắc. Chức vô địch AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam không được tính vào thành tích tranh QBV năm nay. V.League hiện vẫn chưa kết thúc, chưa có nhà vô địch. ĐTQG không có giải đấu đặc biệt, trong khi chức vô địch SEA Games vẫn chỉ là dành cho lứa trẻ.