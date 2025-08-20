HLV Kim Sang-sik được tạo điều kiện đặc biệt, tuyển Việt Nam chốt lịch đấu 2 đội bóng “triệu đô”

Vào đầu tháng 9 tới, U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026. Các trận đấu diễn ra từ 3/9 tới 9/9. Loạt trận vòng loại trùng với lịch FIFA Days tháng 9 (1/9 đến 9/9).

Trong các đợt tập trung trước, HLV Kim Sang-sik thường làm việc trực tiếp cùng ĐTQG và để một trợ lý tạm quyền dẫn dắt đội U23. Nhưng với tính chất quan trọng của vòng loại giải châu Á, ông Kim sẽ được tạo điều kiện để tập trung cho U23 Việt Nam, từ việc hội quân, tập luyện cho đến đội ngũ trợ lý.

HLV Kim Sang-sik sẽ dành sự tập trung cho U23 Việt Nam ở loạt trận tháng 9/2025

Về phần đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ vẫn tập trung nhưng không thi đấu những trận giao hữu quốc tế. Thay vào đó, LĐBĐ Việt Nam đã sắp xếp cho đội tuyển 2 trận giao hữu với 2 CLB Nam Định và CAHN.

Đây là 2 đội bóng đại diện cho Việt Nam thi đấu các giải quốc tế trong mùa giải 2025/26. Đồng thời 2 CLB này cũng sở hữu đội hình đắt giá nhất V.League, theo định giá của trang Transfermarkt. Cụ thể, tổng giá trị đội hình CLB Nam Định là 9,21 triệu euro (khoảng 275 tỷ đồng). Con số của CLB CAHN là 6,8 triệu euro (khoảng 203 tỷ đồng). Còn nhớ trước thềm AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam cũng từng thi đấu giao hữu với CLB Nam Định.

Lịch trình ĐTQG và U23 Việt Nam tháng 9/2025

ĐTQG Việt Nam

Ngày 4/9: Việt Nam vs Nam Định

Ngày 7/9: Việt Nam vs CLB CAHN

U23 Việt Nam

Ngày 3/9 19h00 U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Ngày 6/9 19h00 U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Ngày 9/9 19h00 U23 Việt Nam vs U23 Yemen