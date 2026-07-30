HLV Kim Sang-sik: "Đừng vội nghĩ đến Indonesia, tuyển Việt Nam phải thắng Singapore trước đã"

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ mạnh tại bảng A AFF Cup 2026 là Singapore và Indonesia chỉ trong vòng 4 ngày.

“Tuyển Singapore mới đến Việt Nam 2 ngày trước. Về thể lực, chúng ta có lợi thế để hồi phục. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập trung tối đa cho trận gặp Singapore trước, sau đó mới nghĩ đến Indonesia.

Sau trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ bàn bạc để đưa ra phương án hồi phục cho cầu thủ cũng như phương án chiến thuật để đối phó với Indonesia”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo trưa nay (30/7), một ngày trước cuộc đón tiếp Singapore trên sân Mỹ Đình.

HLV Kim Sang-sik thận trọng trước hai trận gặp Singapore và Indonesia.

Trong vòng 4 ngày, tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh tại bảng A. Trận đấu ngày 31/7 thầy trò HLV Kim Sang-sik được thi đấu trên sân nhà, sau đó phải bay sang Jakarta chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo vào ngày 3/8.

“Sau trận đấu với Singapore, chúng tôi sẽ gặp Indonesia. Tôi đã xem Indonesia thi đấu và phân tích về sức mạnh của đối thủ.

Ngày mai, chúng tôi có nhiều phương án về mặt chiến thuật nhưng chưa thể công bố lúc này. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng tạo ra kết quả tốt nhất cho trận gặp Singapore. Tùy theo thể trạng các cầu thủ thì tôi mới đưa các phương án thay thế”, ông Kim nhấn mạnh.

Cục diện bảng A AFF Cup 2026 trước lượt trận ngày 31/7.

Chia sẻ về áp lực bảo vệ ngôi vương, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết:

“Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Thay vì để bản thân bị áp lực thì tôi lấy nó làm sự tự tin. Mỗi trận đấu đề là một trận chung kết, đặc biệt là các trận trên sân nhà. Với sự chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất”.

Nói thêm về việc tuyển Việt Nam đang bất bại trước Singapore kể từ sau Tiger Cup 1998, HLV Kim Sang-sik chia sẻ:

“Thành tích của tuyển Việt Nam trước Singapore gần như đều là những chiến thắng. Đó là điều tốt. Do vậy, trận ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu với thái độ tích cực và cố gắng chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để nối dài mạch bất bại đó.

So với 2 năm trước, Singapore đã mạnh hơn rất nhiều với sự xuất hiện cầu thủ số 7, số 6, số 20 và 19. Chúng tôi cần nỗ lực hết mình.

Trận đấu ngày mai rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình của mình. Tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn, nhưng những ngày vừa qua chúng tôi đã hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng. Ngày mai tôi cũng mong khán giả đến cổ vũ và ủng hộ đội tuyển Việt Nam”.

Đình Bắc tự tin trước cuộc đấu với Singapore.

Trong khi đó, Đình Bắc bày tỏ quyết tâm: “Sau trận đấu với Timor Leste, toàn đội đã có 1 tuần để chuẩn bị. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ từ những buổi họp đến quá trình chuẩn bị trên sân. Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để tạo đà cho chuyến làm khách với Indonesia.

Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi biết rằng người hâm mộ kỳ vọng ở tôi và đội tuyển rất nhiều. Với tôi, thành tích tập thể quan trọng hơn tất cả, tôi sẽ hết mình vì màu cờ sắc áo, dù ghi bàn hay không ghi bàn nhưng toàn đội thắng thì tôi rất hạnh phúc.

Bóng đá là môn thể thao tập thể, không chỉ có việc kết hợp giữa tôi và Xuân Son hay tôi và Hoàng Hên. Sự kết hợp phải đồng bộ để tạo nên sức mạnh tập thể, đó mới là điều quan trọng nhất. Toàn đội đã sẵn sàng để có trận đấu tốt trước Singapore”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/7. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 năm, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới quay trở lại thi đấu tại sân Mỹ Đình.