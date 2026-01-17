HLV Kim Sang-sik đón tin vui lớn, 7 cầu thủ U23 Việt Nam chính thức thoát án phạt

Trước trận đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam có 7 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng bao gồm: Đình Bắc, Lý Đức, Thái Sơn, Minh Phúc, Phi Hoàng, Võ Anh Quân, Công Phương. Cầu thủ nào nhận thêm thẻ vàng sẽ bị treo giò tại vòng bán kết U23 châu Á 2026.

Nhưng U23 Việt Nam đã vượt qua U23 UAE sau 120 phút bóng lăn với tỉ số 3-2 mà không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào. Các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu tỉnh táo, không có những tình huống phạm lỗi nguy hiểm và cũng tránh được các pha tranh cãi với đội bạn.

HLV Kim Sang-sik có đầy đủ lực lượng tại vòng bán kết U23 châu Á 2026

Như vậy, U23 Việt Nam không bị treo giò cầu thủ nào và sẽ có đầy đủ lực lượng tại vòng bán kết. Bên cạnh đó, theo điều lệ giải, cầu thủ của đội bóng vào bán kết sẽ được xóa thẻ. Như vậy, toàn bộ 7 cái tên nói trên sẽ không phải lo lắng về án treo giò nếu nhận thẻ vàng tại trận bán kết.

Với một HLV ưa thích “xoay bài” và sử dụng nhiều vị trí khác nhau như Kim Sang-sik, việc có đủ lực lượng là tin tức không thể vui hơn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ thoải mái tính toán các phương án cho trận bán kết để hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. Đối thủ là đội thắng trong trận U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc.