HLV Kim Sang-sik dồn dập đón tin vui khi ĐT Việt Nam sắp đại chiến ở giải châu Á

Trong tình hình lực lượng gặp nhiều khó khăn trước thềm VCK Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã được thấy nhiều học trò ghi bàn dịp cuối tuần vừa rồi.

Vòng 4 V.League 2026/27 chứng kiến nhiều tuyển thủ và những gương mặt tiềm năng của bóng đá Việt Nam liên tiếp lập công. Từ Tuấn Hải, Hoàng Đức đến Văn Tùng, Quốc Việt hay Lê Phát, những bàn thắng xuất hiện ở nhiều sân đấu mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

Đáng chú ý, V.League hiện có sự hiện diện đông đảo của các ngoại binh, khiến cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công và ở nhiều tuyến trở nên quyết liệt. Vì thế, việc các cầu thủ nội tìm được tiếng nói quyết định bằng những bàn thắng không chỉ có ý nghĩa với câu lạc bộ, mà còn mở ra thêm lựa chọn cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Hàng loạt cầu thủ nội ghi dấu ấn ở vòng 4 V.League

Tại sân Thanh Hóa, Tuấn Hải ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Nam Định trước đội chủ nhà. Với một tiền đạo giàu kinh nghiệm và từng nhiều lần được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, việc tiếp tục duy trì khả năng ghi bàn là điều đáng mừng. Trong bối cảnh các phương án tấn công cần được đánh giá thường xuyên, phong độ ở cấp câu lạc bộ sẽ giúp Tuấn Hải củng cố cơ hội cạnh tranh vị trí.

Ở trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng, Bryan Ly ghi bàn cho đội chủ nhà dù đội bóng sông Hàn phải nhận thất bại 1-5. Kết quả chung cuộc không như mong muốn, nhưng bàn thắng cá nhân vẫn là điểm sáng đáng ghi nhận. Với những cầu thủ đang tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân, khả năng tạo ra đóng góp cụ thể trong các trận đấu V.League luôn là yếu tố quan trọng.

Hoàng Đức có 1 bàn và 2 kiến tạo trước HAGL.

Trận hòa 2-2 giữa Hà Tĩnh và SLNA cũng ghi nhận dấu ấn của hai cầu thủ nội. Duy Thường lập công cho đội chủ nhà, trong khi Quang Vinh ghi bàn cho SLNA. Những cái tên này cho thấy nguồn bàn thắng của các cầu thủ Việt Nam không chỉ tập trung ở những đội bóng giàu tham vọng, mà còn xuất hiện tại nhiều câu lạc bộ khác nhau.

Tâm điểm của vòng đấu là màn rượt đuổi tỷ số giữa Ninh Bình và HAGL, nơi đội chủ nhà giành chiến thắng 4-3. Hoàng Đức, Quốc Việt và Lê Phát cùng ghi bàn cho Ninh Bình, còn Thanh Nhàn lập công cho HAGL. Việc nhiều cầu thủ nội cùng góp dấu giày vào một trận đấu có tới bảy bàn thắng càng làm nổi bật sự đa dạng trong những phương án tấn công của bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, Hà Nội FC đánh bại CAHN với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Xuân Mạnh và Văn Tùng là những cầu thủ ghi bàn cho đội bóng Thủ đô. Chiến thắng trước đối thủ mạnh giúp Hà Nội FC có thêm điểm số, đồng thời đưa hai cái tên nội địa vào danh sách những cầu thủ tạo được dấu ấn ở vòng đấu này.

Nhìn tổng thể, số lượng bàn thắng kể trên mang đến một bức tranh tích cực cho bóng đá Việt Nam. Dù không phải tất cả những cầu thủ lập công đều là tuyển thủ thường xuyên của đội tuyển quốc gia, màn thể hiện của họ vẫn giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá phong độ và khả năng cạnh tranh.

Tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik giữa bài toán ngoại binh

Một trong những thách thức của HLV Kim Sang-sik là tìm kiếm sự cân bằng giữa phong độ ở câu lạc bộ và yêu cầu chuyên môn tại đội tuyển quốc gia. Trong môi trường V.League có nhiều ngoại binh, các cầu thủ Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt để giành suất đá chính, thời lượng thi đấu và cơ hội thể hiện năng lực. Bởi vậy, việc liên tiếp ghi bàn ở vòng đấu vừa qua là tín hiệu đáng khích lệ.

Với hàng công, những cái tên như Tuấn Hải, Văn Tùng, Quốc Việt hay Thanh Nhàn có thể mang đến các phương án khác nhau tùy theo đối thủ và cách vận hành chiến thuật. Hoàng Đức cũng tiếp tục cho thấy khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công, trong khi những cầu thủ khác có cơ hội tận dụng phong độ tốt để tiến gần hơn tới cánh cửa đội tuyển.

Với việc 3 cầu thủ nhập tịch và nhiều nội binh trụ cột dính chấn thương, HLV Kim Sang-sik đang gặp khó trong việc xây dựng lực lượng ĐTVN hướng về VCK Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, ghi bàn ở V.League chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn có suất lên tuyển. HLV Kim Sang-sik còn phải xem xét khả năng phối hợp, cường độ hoạt động, tính ổn định và mức độ phù hợp của từng cầu thủ với chiến thuật chung. Đặc biệt, sự cạnh tranh ở đội tuyển sẽ khắt khe hơn khi các đối thủ tại đấu trường châu lục sở hữu chất lượng và kinh nghiệm đáng kể.

Trước thềm VCK Asian Cup 2027, những tín hiệu tích cực từ giải quốc nội càng có ý nghĩa trong bối cảnh đội tuyển cần duy trì chiều sâu lực lượng. Một vòng đấu bùng nổ không thể giải quyết toàn bộ bài toán nhân sự, nhưng có thể tạo thêm niềm tin rằng các cầu thủ nội vẫn đủ khả năng tạo khác biệt trong môi trường cạnh tranh cao.

Điều HLV Kim Sang-sik mong đợi lúc này không chỉ là những bàn thắng nhất thời, mà còn là sự ổn định qua nhiều vòng đấu. Nếu các cầu thủ tiếp tục duy trì phong độ, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn nhân sự, xây dựng phương án tấn công và chuẩn bị tốt hơn cho thử thách tại Asian Cup 2027.