HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán khó trước ngày đấu Malaysia

Chỉ 3 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trong lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik đã có những kế hoạch cả về mặt nhân sự lẫn chiến thuật để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, một bài toán khó đang khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đau đầu. Đó là phong thiếu ổn định của các chân sút đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son kể từ khi trở lại sau chấn thương mới ghi được 1 bàn thắng tại V.League cho CLB Nam Định. Vẫn có những tình huống xử lý tốt, nhưng chân sút 28 tuổi lại phần nào kém duyên khi tung ra các pha dứt điểm.

Nguyễn Xuân Son mới ghi 1 bàn ở V.League 2025/26

Tiến Linh đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp “tịt ngòi” ở đấu trường quốc nội. Quả bóng Vàng năm 2024 cũng đã không ghi bàn trong 2 trận gần nhất trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Thành tích của Phạm Tuấn Hải cũng không khá hơn. Tuấn Hải mới có 3 bàn thắng ở V.League mùa giải này và lần gần nhất anh lập công đã từ tháng 11/2025. Đồng đội của Tuấn Hải ở Hà Nội FC là Hai Long thậm chí mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn từ đầu mùa.

“Nhân tố lạ” Phạm Gia Hưng đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại CLB Ninh Bình. Anh thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và mới ghi 2 bàn ở đấu trường V.League.

Các chân sút thuộc độ tuổi U23 cũng không có được phong độ thực sự ấn tượng. Đình Bắc vẫn chưa ghi bàn nào tại V.League mùa này. Chân sút xứ Nghệ cũng không thể góp mặt trong trận gặp Malaysia do án treo giò.

Thanh Nhàn cùng CLB PVF-CAND đang đứng cuối BXH V.League. Những Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Viktor Lê hay Đinh Thanh Bình cũng trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, sau trận mở màn thắng 5-0 trước Lào, tuyển Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn trong 4 trận tiếp theo. Đây rõ ràng chưa phải hiệu suất mà HLV Kim Sang-sik mong đợi.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cần sớm cải thiện vấn đề này. Bởi ngoài trận gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới, đội tuyển Việt Nam còn nhiều giải đấu lớn trước mắt như AFF Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027 (nếu vượt qua vòng loại).