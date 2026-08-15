HLV Kim Sang-sik “đọc bài” của đối thủ, tuyên bố hạ gục Malaysia ở bán kết AFF Cup

HLV Kim Sang-sik rất quyết tâm cùng tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia ngay trên sân của đối thủ ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

"Chúng tôi vinh dự khi có mặt tại bán kết. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp sự ủng hộ, để hướng tới mục tiêu chung là vào chung kết. Trận đầu tiên gặp Malaysia chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Vị thuyền trưởng bên phía tuyển Việt Nam đề cập tới tình hình lực lượng cũng như tâm lý của các học trò trước trận bán kết với Malaysia: “Hai trận bán kết sẽ không hề dễ dàng. Trận này còn trên sân khách, chúng tôi cần nỗ lực hết mình để thi đấu tốt ngày mai. Các cầu thủ cần làm quen mặt cỏ mới. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam không ai chấn thương, các cầu thủ đều thể trạng tốt”.

HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao tuyển Malaysia: “Malaysia thường dùng sơ đồ 4-4-2, cho thấy có sự cân bằng tốt trong lối chơi. Đó là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tính điểm yếu của đối thủ để chuẩn bị cho ngày mai và hy vọng kết quả khả quan".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định rằng tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không chủ quan dù gặp bất kỳ đối thủ nào. “Các cầu thủ này có kỹ năng chuyên môn tốt. Ban huấn luyện và toàn đội phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Đó không phải vấn đề quá lớn, bóng đá không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là tập thể. Dù vậy, tôi tin ngày mai sẽ đạt kết quả tốt”.

HLV KIm Sang-sik và Xuân Son tại buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi.

Thầy Kim cũng đưa ra những đánh giá của mình về màn thể hiện của các học trò trong suốt 4 trận đấu ở vòng bảng:

“Ở vòng bảng, mọi cầu thủ đã nỗ lực hết mình, thể hiện sự cống hiến và thi đấu tốt. Phân tích kỹ lưỡng từng đối thủ và chuẩn bị chu đáo cho trận tiếp theo. Đó chính là lý do giúp tuyể Việt Nam vào bán kết.

Tuy nhiên, vòng bảng khác việt hoàn toàn so với bán kết. Ở vòng này, các cầu thủ có thêm động lực thi đấu và chuẩn bị kỹ càng hơn. Mục tiêu quan trọng nhất là cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ, sự ủng hô từ người hâm mộ. Nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ ấy, đó là điều tuyệt vời cho tương lai và kết quả chung cuộc”.

HLV Kim Sang-sik đề cập thêm về chuỗi 22 trận bất bại của tuyển Việt Nam: “Chuỗi bất bại là kết quả và thành tích đáng ghi nhận. Cần phải duy trì và tiếp nối thành tích này vì đó là một phần của lịch sử. Để làm được, mỗi cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Thành tích hiện tại đã tốt, nhưng từng trận đấu riêng lẻ quan trọng hơn cả. Tôi muốn tận dụng nền tảng này để tiếp tục hoàn thiện đội cũng như các cầu thủ”.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia với lực lượng tốt nhất.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng nói về màn chạm trán đầu tiên với HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia: “HLV Tan Cheng Hoe chưa được bổ nhiệm khi tôi đối đầu gần nhất, nên khó bàn luận. Đây là một trận đấu mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành kết quả tốt. Các cầu thủ có tinh thần và động lực cao”.

Cũng tại buổi họp báo, tiền đạo Xuân Son chia sẻ: "Toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ luôn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của ban huấn luyện và nỗ lực hết mình để giành chiến thắng tặng người hâm mộ".

Xuân Son tiếp tục đánh giá: "Trận gặp Malaysia luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Tuyển Việt Nam đến đây với sự tự tin cùng tinh thần đoàn kết cao nhất".

Tôi không đặt nặng áp lực phải chứng tỏ bản thân mà chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiến thắng của tuyển Việt Nam mới là điều quan trọng nhất.

Tôi không đặt nặng áp lực phải chứng tỏ bản thân mà chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiến thắng của tuyển Việt Nam mới là điều quan trọng nhất".

Trận bán kết lượt đi giữa tuyển Malaysia gặp Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày mai (16/8). Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20h00 ngày 19/8.