HLV Kim Sang-sik đích thân lên tiếng, kêu gọi một điều từ NHM Việt Nam

Ngày 3/9 tới, bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra, với các đội tham dự gồm U23 Việt Nam (chủ nhà), Bangladesh, Yemen, Singapore. Các đội trong bảng đấu sẽ tranh nhau vị trí đầu bảng để trực tiếp tiến vào VCK năm sau, cũng như một vị trí nhì bảng để mong cạnh tranh vé vớt (4/11 đội nhì bảng xuất sắc nhất).

Loạt trận đầu tiên sẽ diễn ra giữa U23 Yemen vs U23 Singapore (16h00), U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh cùng ngày 3/9.

Trước thềm giải đấu, mới đây HLV Kim Sang-sik đã đích thân lên tiếng, kêu gọi NHM tới cổ vũ đội nhà. HLV người Hàn Quốc nói: "Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra ở Việt Trì vào tháng 12/2024, cũng như Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua tại Việt Trì và Hải Phòng, chúng ta đều được chứng kiến những khán đài rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc.

Đó thực sự là hình ảnh tuyệt vời và là nguồn động lực to lớn đối với các cầu thủ. Chúng tôi rất hy vọng bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được tái hiện tại Vòng loại U23 châu Á 2026”.

U23 Việt Nam tràn đầy khí thế chuẩn bị thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026.

Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU, với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Việc mở bán được chia thành ba đợt:

Đợt 1: Từ 09h00 ngày 25/8/2025 đến 23h59 ngày 27/8/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 03/9, 06/9 và 9/09;

Đợt 2: Từ 00h00 ngày 28/8/2025 đến 23h59 ngày 02/9/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 06/9 và 9/9;

Đợt 3: Từ 00h00 ngày 3/9/2025 đến 23h59 ngày 05/9/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước, khán giả mua vé xem các trận đấu của ngàythi đấu 9/9.

Ưu thế chủ nhà của U23 Việt Nam sẽ khó lòng thể hiện hết nếu NHM không tới sân đông đảo cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ngược lại, nếu có đông NHM tới sân cổ vũ, tin rằng U23 Việt Nam có thể chơi với hơn 100% khả năng, qua đó chinh phục ngôi đầu bảng, để ngạo nghễ tiến tới VCK.