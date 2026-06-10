HLV Kim Sang-sik đến xem Indonesia thi đấu

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đến xem trận đấu giữa Indonesia và Mozambique diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno vào tối 9/6.

Cổ động viên Indonesia bắt gặp huấn luyện viên Kim Sang-sik trên khán đài sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) tối 9/6. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đứng lẫn trong đám đông khán giả tới xem trận đấu giao hữu quốc tế giữa Indonesia và Mozambique. Các phóng viên Indonesia cũng nhận ra ông ở khu vực gần khán đài báo chí khi hiệp một của trận đấu sắp khép lại.

Tờ Sport detik cho biết HLV Kim Sang-sik tìm kiếm một chỗ ngồi ổn định để theo dõi trận đấu. Khi ông nhìn xung quanh, sự hiện diện của nhà cầm quân này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ các cổ động viên và giới truyền thông có mặt tại sân.

Nguồn này cũng trích dẫn phát biểu của HLV Kim khi được truyền thông Indonesia đặt câu hỏi: "Tôi đến đây để theo dõi đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu”.

HLV Kim Sang-sik có mặt ở sân Gelora Bung Karno vào tối 9/6 khi ĐT Indonesia thắng 1-0 ĐT Mozambique

Sau câu trả lời đó, ông Kim Sang-sik từ chối chia sẻ thêm. “Động thái và ngôn ngữ cơ thể của vị chiến lược gia này cho thấy ông không muốn đưa ra bất kỳ phát ngôn nào sâu hơn về chuyến đi tới xứ vạn đảo lần này”, tờ Sport detik viết.

Theo tờ Sport detik , giới chuyên môn tin rằng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc muốn trực tiếp nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng lối chơi của tuyển Indonesia, đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng xứ vạn đảo có sự thay đổi băng ghế huấn luyện khi ông John Herdman, cựu HLV ĐT Canada được bổ nhiệm vào tháng 12/2025.

Trong khi đó, trang Vivagoal cho rằng HLV Kim Sang-sik muốn trực tiếp "xem giò", đánh giá sức mạnh của tuyển Indonesia. Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo chính là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (ASEAN Championship 2026). Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 3/8/2026.

Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik thu hút sự chú ý của truyền thông và CĐV Indonesia

Tờ Bolasport của Indonesia đăng tải clip HLV Kim Sang Sik ở SVĐ Gelora Bung Karno lên mạng xã hội và viết: “Sự xuất hiện của chiến lược gia này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, bởi đội tuyển xứ vạn đảo và đội tuyển Việt Nam đã được xác định nằm chung bảng tại AFF Cup 2026 (ASEAN Championship 2026) diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới.

Có vẻ như HLV Kim Sang-sik không muốn chịu bất kỳ sự bị động nào và đã bắt đầu nghiên cứu các bài vở chiến thuật của người đồng nghiệp John Herdman từ rất sớm .

Ole Romeny ghi bàn duy nhất giúp ĐT Indonesia thắng Mozambique 1-0

Đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman đã thắng 1-0 Mozambique, đội tuyển xếp hạng 101 thế giới trước trận đấu. Bàn thắng của Ole Romeny ở phút 12 đã giúp đội tuyển Indonesia thắng trên sân nhà. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Indonesia trong tháng này. Trước đó 4 ngày, đội bóng xứ vạn đảo thắng 3-0 ở trận giao hữu với Oman, đội bóng hạng 79 thế giới.

Với chiến thắng mới nhất trước Mozambique, đội tuyển Indonesia được cộng 5,69 điểm trên BXH FIFA và leo lên vị trí 118 thế giới. Trong khi đó, Mozambique bị tụt 2 bậc xuống vị trí 103 thế giới