HLV Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam háo hức trở lại Phú Thọ

U23 Việt Nam được Ban tổ chức địa phương đón tiếp nồng hậu. ẢNH: QUỐC ĐẠI

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp tỉnh Phú Thọ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chọn làm nơi đăng cai vòng loại Giải U23 châu Á, sau lần đầu tiên vào năm 2023.

Rộng hơn, sân Việt Trì vẫn luôn là "đất lành" khi các đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đang duy trì mạch 22 trận bất bại liên tiếp tại đây. Trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, đội bóng của HLV Kim Sang-sik toàn thắng tại tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, khi trở lại với đất Tổ, nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện rõ sự phấn khởi cùng niềm tin sẽ đưa U23 Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik phấn khởi trở lại Phú Thọ. ẢNH: QUỐC ĐẠI

Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ tiếp tục là nơi lưu trú của U23 Việt Nam trong thời gian tập luyện và thi đấu tại bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, trong ngày hội quân, HLV Kim Sang-sik chưa có đầy đủ lực lượng, bởi nhóm cầu thủ Viettel FC gồm hậu vệ Đặng Tuấn Phong, tiền vệ Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương phải đến ngày 31-8 mới có mặt. Lý do là cả 3 cầu thủ này còn bận lịch thi đấu với Becamex TPHCM tại vòng 3 V-League, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 30-8.

Trong khi đó, ê-kíp trợ lý cho HLV Kim Sang-sik như HLV thủ môn Lee Won-jae, cán bộ phân tích kỹ thuật Lưu Danh Minh, trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn… đã có mặt đầy đủ.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có 4 ngày tập luyện trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Bangladesh. Cứ cách 3 ngày, toàn đội lần lượt gặp U23 Singapore và U23 Yemen. Trong đó, cuộc so tài với U23 Yemen được nhận định là ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu hội quân cùng U23 Việt Nam. ẢNH: QUỐC ĐẠI

U23 Việt Nam đã 5 lần liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết Giải U23 châu Á, trong đó 2 kỳ gần nhất đều lọt vào tứ kết. Vì thế, suất dự vòng chung kết mùa giải 2026 là điều bắt buộc với thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhất là khi toàn đội tham dự vòng loại với tư cách chủ nhà và vừa đoạt chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.