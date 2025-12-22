HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

Chiều 22/12, HLV Kim Sang-sik chính thức công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đúng như nhiều dự đoán, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục trọng dụng bộ khung vừa vô địch SEA Games 33, đồng thời bổ sung thêm hai cầu thủ là Vỹ Hào và Văn Hà, những người từng bị loại trước khi đội sang Thái Lan dự SEA Games. Điều này giúp ông có thêm lựa chọn trong đợt chuẩn bị quan trọng sắp tới.

Dự kiến trước khi chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ dự VCK, HLV Kim sẽ loại 2 cầu thủ sau giai đoạn tập luyện và giao hữu. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung lên đường sang Qatar ngày 26/12 để đá giao hữu với U23 Syria, sau đó di chuyển sang Saudi Arabia từ 1/1/2026 để tham dự giải.

Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Đội sẽ lần lượt gặp Jordan ngày 6/1, Kyrgyzstan ngày 9/1 và Saudi Arabia ngày 12/1, với mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại giải.

(Ảnh: Linh Đan)

HLV Kim Sang-sik khẳng định dù các đối thủ tại VCK U23 châu Á đều rất mạnh, nhưng qua các buổi phân tích và rèn luyện chiến thuật, U23 Việt Nam đã sẵn sàng thể hiện tốt hơn sau những kinh nghiệm ở SEA Games và các trận giao hữu trước đó.