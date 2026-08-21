HLV Kim Sang-sik có "quân bài tẩy", ĐT Việt Nam sẽ thắng ngay trên đất Thái Lan?

Theo BLV Quang Huy, nhân sự mấu chốt để ĐT Việt Nam đấu trên đất Thái Lan sẽ là Lê Phạm Thành Long. Và cơ hội cho chúng ta sẽ là từ hòa đến thắng!

CƠ HỘI CHO ĐT VIỆT NAM LÀ TỪ HÒA ĐẾN THẮNG!

Vào lúc 20h00 ngày mai 22/8, ĐT Việt Nam làm khách trên đất Thái Lan ở Chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Trước đó, ĐT Việt Nam đã thắng Malaysia cả 2 lượt trận Bán kết với cùng tỷ số 2-0. Ở vòng bảng, chúng ta cũng có chiến thắng ấn tượng 3-0 trên sân Indonesia.

Tại giải năm nay, HLV Kim Sang-sik tiếp tục ghi đấu ấn với các đấu pháp chiến thuật và nhân sự ảo diệu, thay đổi liên tục. Bởi thế nhiều người tò mò xem tối mai, ông Kim Sang-sik sẽ sử dụng nhân sự ra sân thế nào.

Theo BLV Quang Huy, điểm mấu chốt sẽ nằm ở các tên Lê Phạm Thành Long: "Thi đấu với Thái Lan trên sân khách thì tôi thích phải có Lê Phạm Thành Long. Và ở trận Bán kết lượt về trước Malaysia, HLV Kim Sang-sik đến phút 71 mới tung Thành Long vào sân, tôi nghĩ chính là để dành cho trận Chung kết lượt về.

Trên hàng công thì hiện nay chúng ta có lực lượng rất phong phú, và xếp thế nào cũng có cái lý riêng. Ví dụ hôm trước Xuân Son vào từ băng ghế dự bị, ghi hai bàn rất gọn gàng trước Malaysia, thì cũng có cả công của các anh em tấn công đã "cày cuốc" trước đó, phá sức Malaysia. Xuân Son đá từ đầu hay vào từ ghế dự bị cũng đều có cái hợp lý cả. Về mặt lực lượng và các vận hành hiện nay của ĐT Việt Nam, tôi đều rất ưng.

Ngay cả những lựa chọn như Hai Long, Hoàng Hên thậm chí Tài Lộc nếu đá từ đầu cũng có rất nhiều tác dụng, chúng ta thay đổi liên tục chẳng khác gì tung hỏa mù cho đối phương. Hai Long – Hoàng Hên – Tài Lộc đều có thể đá nửa tiền đạo nửa tiền vệ nên đội bạn chẳng biết đâu mà lần.

Nói chung là đá sân khách lượt đi tại Thái Lan, mấu chốt tôi muốn có Lê Phạm Thành Long ở tuyến giữa, còn các vị trí khác thì không cần bàn quá nhiều".

Giống tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik tiếp tục dùng người rất "ảo diệu" tại AFF Cup 2026. Thậm chí ở giải năm nay, lực lượng của chúng ta còn dày hơn nhiều 2 năm trước (Ảnh: Tú Anh).

Về cách chơi của chúng ta trên sân khách, BLV Quang Huy nêu quan điểm tiếp: "Tôi nghĩ là Thái Lan có thể chơi tấn công, áp đặt trên sân nhà vì dù thế nào, họ cũng có đẳng cấp và sự tự tin. Thế thì chúng ta nên dựa vào các pha chuyển trạng thái, bởi đối phương công tốt nhưng thủ không tốt. Chúng ta có thể nén lại, không cần chơi đôi công khi họ đẩy mạnh tấn công.

Về việc kì vọng ai có thể ghi bàn cho ĐT Việt Nam thì cũng khó nói trước, bởi chúng ta có thể ghi bàn từ mọi hướng, thậm chí từ các tình huống cố định và từ các cầu thủ như Đoàn Văn Hậu.

Đá với Thái Lan thì tôi mong ĐT Việt Nam sẽ thể hiện hết các tinh hoa ra, các mũi tấn công đều có thể ghi bàn, thậm chí thể hiện những mảng miếng mà các trận trước đó chưa có".

Với cú đúp vào lưới Malaysia ở lượt về Bán kết trên SVĐ Mỹ Đình, hiện Xuân Son đang nhận được nhiều sự kỳ vọng. Ngược về lượt đi Chung kết AFF Cup 2024, cũng chính Xuân Son đã chơi tả xung hữu đột, ghi 2 bàn giúp ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 trên sân nhà.

Vậy nếu được thi đấu tối mai, liệu Xuân Son có thể tạo ra màn trình diễn "nghiền ép" các cầu thủ Thái Lan như trước? BLV Quang Huy nói:

"Xuân Son những trận gần đây chơi cảm giác bình thản, thả lỏng hơn và tôi rất ưng ý về điều đó. Có thể Xuân Son hiện tại không bằng anh ấy của 2 năm trước, nhưng trên ĐT Việt Nam bây giờ cũng có nhiều sự hỗ trợ hơn cho Son, chứ không quá phụ thuộc cậu ấy giống tại AFF Cup 2024.

Bây giờ Xuân Son có thể đá chính, có thể đá dự bị vài chục phút cuối, không sao cả, quan trọng là cậu ấy vẫn phát huy hiệu quả ghi bàn, chứ không phải cứ đá toàn bộ các trận, hùng hục như trước đây rồi lại dễ dính chấn thương".

Cuối cùng, nhận định về tỷ số trận đấu, BLV Quang Huy tự tin: "Tôi nghĩ trận này cơ hội của ĐT Việt Nam là từ hòa đến thắng. Thậm chí nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội thì có thể thắng 1-0".

Xuân Son vẫn đang rất hiệu quả trên ĐT Việt Nam dù không còn như đỉnh cao 2 năm trước (Ảnh: Tú Anh).

Ý KIẾN "ĐÁ XOÁY" CHỈ LÀM ĐT VIỆT NAM CHƠI TỐT HƠN?

Trước trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2026, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bất ngờ gây tranh cãi khi công khai "đá xoáy" chính sách nhập tịch của ĐT Việt Nam. Ông Charnwit Polcheewin nói trong một sự kiện bóng đá trẻ ở xứ Chùa vàng:

"Như tôi từng nói đội tuyển Việt Nam lần này không phải là một Việt Nam bình thường nữa, mà là "Việt Nam Plus" cộng thêm yếu tố Brazil. Chúng ta có sợ không? Chúng ta không sợ. Nếu là Việt Nam của trước đây, cùng nhau thi đấu, chơi bóng vui vẻ và đúng chất Đông Nam Á. Nhưng bây giờ đã là "Việt Nam Plus" rồi.

Câu hỏi đặt ra là niềm tự hào nằm ở đâu? Bởi đây là giải đấu mang tính biểu tượng của khu vực. Nhiều quốc gia đang làm theo mô hình này. Singapore thì có thể hiểu được vì nguồn lực hạn chế. Nhưng Malaysia hay Việt Nam làm như vậy đang tạo ra dấu hỏi cho chính người dân Đông Nam Á. Người dân Việt Nam cũng có những băn khoăn. Tuy nhiên, chúng tôi không can thiệp vào chuyện đó, Thái Lan sẵn sàng thi đấu với mọi quốc gia dự giải Đông Nam Á".

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Trước ý kiến này, bất ngờ là HLV ĐTQG Thái Lan, ông Anthony Hudson lại nhận định: "Không, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả (về chuyện ĐT Việt Nam dùng 3 cầu thủ nhập tịch), thậm chí còn rất đáng ghi nhận.

Họ đang làm rất tốt công việc của mình. Có thể thấy tại giải đấu này, tuyển Việt Nam là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản. Họ sở hữu những cá nhân thực sự xuất sắc và cũng đã vạch ra lộ trình phát triển các cầu thủ trẻ trong nước".

Trước 2 phát ngôn trái ngược kể trên, BLV Quang Huy nói: "Về ý kiến "đá xoáy" chuyện nhập tịch của chúng ta từ ông Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tôi thấy HLV ĐT Thái Lan phản bác lại là đúng đấy, bởi người ta làm HLV thì có cái nhìn dưới góc độ chuyên môn. Còn góc nhìn của ông Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là cảm tính thôi.

Phát ngôn "đá xoáy" chúng ta kiểu đó thì cũng không có gì cả, nếu có thì cũng là tạo ra động lực tích cực cho các cầu thủ ĐT Việt Nam thi đấu thôi, nhưng trên tinh thần phải bình tĩnh, tôn trọng ĐT Thái Lan".