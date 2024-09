HLV Kim Sang Sik có cuộc gặp gỡ đặc biệt với cầu thủ Thái Lan

Sau trận giao hữu với ĐT Nga, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Thái Lan. Vì vậy, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân tập luyện vào 10h00 ngày 6/9.

Trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik đã có cuộc gặp gỡ tình cờ với một cầu thủ Thái Lan. Đó là Sasalak Haiprakhon, hậu vệ cánh đang thuộc biên chế Buriram United.

HLV Kim Sang Sik tái ngộ trò cũ là Sasalak Haiprakhon (Ảnh: Changsuek)

Sasalak từng là trò cũ của HLV Kim Sang Sik khi cầu thủ này sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Jeonbuk Huyndai Motors theo dạng cho mượn trong năm 2021. HLV Kim Sang Sik thời điểm đó đang làm HLV trưởng của CLB này.

Đó cũng là mùa giải HLV Kim Sang Sik giúp Jeonbuk Huyndai Motors vô địch K-League 2021. Tuy nhiên, Sasalak có chuyến xuất ngoại không thực sự thành công khi chỉ có 2 trận ra sân cho đội bóng Hàn Quốc

Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều ở cùng một khách sạn nên cầu thủ hay ban huấn luyện hai đội có thể tình cờ gặp nhau. So với trận đấu với ĐT Nga, màn chạm trán giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan được kỳ vọng nhiều hơn.

Lý do bởi cả hai đội tuyển là “kình địch” ở khu vực Đông Nam Á nên những màn đối đầu trực tiếp thường rất hấp dẫn. Ngoài ra do ở cùng trình độ chuyên môn, hai đội được kỳ vọng sẽ tạo ra một trận đấu có thế trận cân bằng hơn so với thế trận một chiều khi gặp đối thủ có trình độ cao hơn hẳn như ĐT Nga.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 10/9.