HLV Kim Sang-sik chốt kế hoạch giải châu lục cho U23 Việt Nam: Không có Đình Bắc

Vào tháng 9 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026. Giải đấu quy định độ tuổi U23 nhưng cho phép mỗi đội sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi. Kế hoạch của LĐBĐ Việt Nam là cử đội hình U21 đi dự giải. Tuy nhiên, dư luận chờ đợi HLV Kim Sang-sik sẽ mang theo một vài cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Đình Bắc, Văn Khang để hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ.

Sau quá trình cân nhắc, HLV Kim Sang-sik đã quyết định giữ nguyên phương án ban đầu. Lứa cầu thủ thuộc độ tuổi U21 sẽ được cử đi tham dự Asiad 2026. Còn những Đình Bắc, Văn Khang sẽ không quay trở lại khoác áo đội U23 mà nằm trong kế hoạch ở cấp độ ĐTQG.

Đình Bắc sẽ không cùng U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026

Việc đặt niềm tin vào lứa U21 nằm trong những tính toàn dài hạn của bóng đá Việt Nam. Lứa cầu thủ này là nòng cốt để hướng tới mục tiêu tiến xa tại VCK U23 châu Á 2028, qua đó cạnh tranh tấm vé dự Olympic.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng từng áp dụng kế hoạch tương tự khi HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam tại Asiad 2022 mà không đưa cầu thủ trên 23 tuổi nào vào sân. Nhiều cầu thủ trưởng thành sau giải đấu năm ấy về sau đã cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, giành HCV SEA Games và HCĐ U23 châu Á.

Trước khi đến với Asiad, lứa cầu thủ mới của U23 Việt Nam sẽ có dịp thử sức tại giải tứ hùng giao hữu tại Trung Quốc vào tháng 3/2026. 3 đối thủ chờ đợi họ là U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên.

Lịch thi đấu giải tứ hùng Team China 2026

(Giờ Việt Nam)

Ngày 25/3/2026

14:00: Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên

18:35: Trung Quốc vs Thái Lan

Ngày 28/3/2026

14:00: Thái Lan vs Việt Nam

18:35: Trung Quốc vs CHDCND Triều Tiên

Ngày 31/3/2026

14:00: CHDCND Triều Tiên vs Thái Lan

18:35: Trung Quốc vs Việt Nam