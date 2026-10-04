HLV Kim Sang-sik: “Càng khó khăn, tuyển Việt Nam càng quyết tâm thắng Malaysia”

Tuyển Việt Nam đối mặt nhiều vấn đề về lực lượng trước trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, vượt qua khó khăn và quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia.

HLV Kim Sang-sik trao đổi với truyền thông Việt Nam ở buổi tập tối 4-10. ẢNH: ANH KHOA

Trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chung kết.

Ở buổi tập tối 4-10 trên tổ hợp thể thao Gelora Bung Karno, tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ phải tập riêng gồm Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Tài Lộc. Đây là vấn đề đáng lo ngại trong bối cảnh toàn đội phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận và không có nhiều thời gian để hồi phục.

HLV Kim Sang-sik cho biết: “Sau trận gặp Pakistan, chúng tôi mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Việt Anh do gặp vấn đề về cơ. Với số lượng cầu thủ có hạn, việc chuẩn bị sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, càng khó khăn thì toàn đội càng phải đoàn kết và quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”.

Trong số những cầu thủ gặp vấn đề, trung vệ Việt Anh vẫn được kỳ vọng có thể ra sân. HLV Kim Sang-sik cho biết trung vệ này chỉ gặp một chút vấn đề về cơ và ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để đánh giá tình trạng trước khi quyết định phương án sử dụng.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm cho cuộc so tài với Malaysia. ẢNH: ANH KHOA

Theo HLV Kim Sang-sik, việc các tuyển thủ phải liên tục thi đấu từ ASEAN Cup, trở về CLB tham dự V-League rồi tiếp tục tập trung cho FIFA ASEAN Cup khiến nguy cơ quá tải và chấn thương tăng cao. Ông dẫn trường hợp Tài Lộc vốn đã gặp chấn thương ở CLB chủ quản, trong khi Hoàng Hên cũng không có được thể trạng tốt nhất do thi đấu nhiều tại Hà Nội FC.

HLV Kim Sang-sik tiếp lời: “Với tôi và toàn đội, việc không thể lọt vào trận chung kết khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, trong mỗi trận đấu, toàn đội đều cố gắng cống hiến hết mình. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giành được kết quả tốt nhất ở trận đấu cuối cùng tại giải”.

Tuyển Việt Nam từng vượt qua Malaysia với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho rằng Malaysia lần này đã có nhiều thay đổi và tiếp tục tôn trọng đối thủ. Ông đánh giá Malaysia hiện tại mạnh hơn đáng kể so với những lần đối đầu trước, đặc biệt lưu ý tiền đạo Bergson (gốc Brazil) của đối thủ và sẽ cùng các học trò chuẩn bị phương án ngăn chặn.