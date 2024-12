HLV Kim Sang-sik bỏ qua Vinicius, bầu Messi xuất sắc nhất thế giới

Giải FIFA The Best do các huấn luyện viên, đội trưởng đội tuyển quốc gia và nhà báo bỏ phiếu bầu chọn. Đại diện của đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh.

Theo bảng kiểm phiếu được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công khai, huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn Lionel Messi là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Hai vị trí còn lại lần lượt là Jude Bellingham và Rodri. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bỏ qua Vinicius Junior - người giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn.

Ở phiếu bầu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm, ông Kim cũng có lựa chọn khác so với kết quả. HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam chọn Xabi Alonso - người giúp Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga với thành tích bất bại - ở vị trí số 1. Ông Kim xếp Luis de la Fuente và Carlo Ancelotti lần lượt ở 2 vị trí tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik chọn Messi xuất sắc nhất thế giới.

Trong khi đó, Duy Mạnh chọn 3 vị trí lần lượt là Rodri, Vinicius Junior và Erling Haaland. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng không chọn Carlo Ancelotti vào top 3 huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2024. Thay vào đó, phiếu bầu của Duy Mạnh ghi tên Lionel Scaloni, Xabi Alonso và Pep Guardiola.

Lễ trao giải FIFA The Best 2024 được tổ chức tại Doha, Qatar đêm 17/12. Danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới gọi tên Vinicius Junior (48 điểm). Dấu ấn lớn nhất của Vinicius trong năm 2024 là cú đúp danh hiệu cùng Real Madrid. Tiền đạo người Brazil góp công lớn giúp đội chủ sân Bernabeu vô địch La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) và đăng quang tại UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu).

Giải FIFA The Best dành cho huấn luyện viên xuất sắc nhất năm được trao cho ông Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Italy giúp Real Madrid vô địch La Liga và giành danh hiệu Champions League. Xếp sau HLV trưởng của Real Madrid là Xabi Alonso - giúp Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga với thành tích bất bại, nhà vô địch EURO 2024 Luis de la Fuente, Pep Guardiola và Lionel Scaloni.