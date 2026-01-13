"HLV Kim Sang-sik biến ảo quá hay, cầu thủ Việt Nam lứa này quá chất lượng!"

Đêm qua, U23 Việt Nam đã có chiến thắng cực kỳ ấn tượng 1-0 trước cường địch và cũng là Chủ nhà của VCK U23 châu Á, Saudi Arabia . Nhận định về chiến thắng này, HLV Phạm Minh Đức nói trên sóng VTV:

"HLV Kim Sang-sik đã tính toán rất kỹ lưỡng. Tất cả những đường tấn công của chúng ta đều không qua khu vực giữa sân nhiều, mà chủ yếu chơi ở phần sân đối phương và vượt tuyến.

Tình huống mà chúng ta ghi bàn cũng là một tình huống chuyền bóng ra phía sau lưng hàng hậu vệ đối phương. Sau đó Ngọc Mỹ kiến tạo để cho Đình Bắc băng lên. Trung vệ đối phương đánh đầu hỏng, Ngọc Mỹ cướp bóng và phối hợp với Đình Bắc. Đó là đúng ý đồ chơi bóng.

Những khi chúng ta không có bóng ở trận đấu này thì tôi đánh giá Trung Kiên là thủ môn xuất sắc. Nếu không có sự chắc chắn của Trung Kiên thì không biết thế nào. Cậu ấy đã cứu thua không dưới năm lần, toàn là những cơ hội rất rõ ràng của đối thủ.

Thống kê cho thấy đội Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng tới 61% và tung ra rất nhiều cú sút. Nhưng chúng ta phải nói rằng ông Kim Sang-sik tính toán từng trận đấu một để đưa ra cách chơi phù hợp. Tôi rất thích trận đấu này, ông ấy chơi hoàn toàn khác, gây bất ngờ với đối thủ.

Ngày hôm nay, cách pressing liên tục của Ả Rập Xê Út gần như không có đất dụng võ, bởi vì chúng ta không chơi bóng ở giữa sân, không triển khai ở sân nhà. Một hai nhịp là đưa bóng lên ngay. Đó chính là thành công của ông Kim Sang-sik, và các học trò của ông đã làm rất tốt.

Chất lượng cầu thủ của chúng ta cũng rất tốt. Các em chơi rất tự tin trong xử lý bóng. Như tình huống Ngọc Mỹ chuyền cho Đình Bắc, Đình Bắc sửa lòng ngay, một chạm rất gọn.

Cái hay là từ bước một đã tăng tốc, lừa ngay trung vệ đối phương, khiến đối phương bị động hoàn toàn. Bước một rất hay của Đình Bắc. Điều đó cho thấy lứa cầu thủ này rất chất lượng".

Trên hàng công U23 Việt Nam trận này, Đình Bắc dù vào sân từ ghế dự bị nhưng là điểm nhấn chói sáng. BLV Khắc Cường ca ngợi cầu thủ CLB CAHN:

"Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị ở hai trận gần nhất, nhưng mỗi khi vào sân đều mang đến sự khác biệt cho hàng tấn công U23 Việt Nam. Những pha xử lý của Đình Bắc là những pha xử lý rất quen thuộc, chúng ta thường thấy ở Công An Hà Nội hay ở ASEAN League.

Vâng, từ giải đấu này qua giải đấu khác, chúng ta càng thấy sự trưởng thành về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh của Đình Bắc. Đặc biệt khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik điền tên vào ban cán sự U23 Việt Nam, sự trưởng thành đó diễn ra rất nhanh.

Đôi khi chúng ta không nhận ra rằng một Đình Bắc vẫn chơi ở V-League, giờ đã là một thủ lĩnh và là cây săn bàn đẳng cấp ở sân chơi châu lục".

Tại hàng thủ, như HLV Phạm Minh Đức đã nói, thủ môn Trung Kiên có một trận đấu tỏa sáng. Và BLV Tiến Dũng đã dành những kỳ vọng rất lớn cho Trung Kiên trên ĐTQG:

"Chắc chắn là như thế. Trung Kiên cứu thua ít nhất năm lần, toàn là những cơ hội mười mươi. Trung Kiên cũng giống như Đình Bắc, sự trưởng thành đến rất nhanh.

Càng thi đấu, Trung Kiên càng bản lĩnh, chắc chắn và già dơ. Tôi không bất ngờ nếu trong tương lai rất gần, Trung Kiên sẽ là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam.

Tôi không so sánh trực tiếp, nhưng Trung Kiên hiện tại nằm trong top những thủ môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Nếu phải chọn, tôi nghĩ trong một, hai năm tới, Trung Kiên sẽ là số một trên ĐTQG".

Một điều đáng mừng nữa của U23 Việt Nam, đấy là Thanh Nhàn đã hồi phục chấn thương và ra sân thi đấu trước Saudi Arabia. Điều đó sẽ giúp chúng ta gia cố chiều sâu đội hình khi tiến bước tiếp tại giải châu Á. BLV Khắc Cường chia sẻ:

"Chiều sâu đội hình của U23 Việt Nam lúc này là rất tốt và chúng ta đang có điểm rơi phong độ. Những cầu thủ trụ cột như Trung Kiên, Đình Bắc, Thái Sơn ở cả ba tuyến đều chơi ổn định, tạo nên một trục xương sống hiệu quả.

Những cầu thủ vào sân thay người cũng không thua kém gì so với những người đá chính. Thanh Nhàn đã kịp thời trở lại để chuẩn bị cho những trận đấu rất quan trọng sắp tới, khi chúng ta cần nhiều phương án khác nhau.

Thanh Nhàn sẽ là một yếu tố bất ngờ, bí ẩn đối với đối thủ, cùng với Lê Văn Thuận. Chúng ta chưa có nhiều thời gian theo dõi Thanh Nhàn thi đấu tại giải lần này.

Ngoài ra, chúng ta cũng thấy rằng U23 Việt Nam mặc áo nào cũng thắng, đá ở khung giờ nào cũng thắng. Ba trận đấu, ba khung giờ khác nhau, hai màu áo khác nhau, và đánh bại các đối thủ với những phong cách chơi khác nhau.

Ở trận đấu tới, chúng ta có thể gặp UAE hoặc Syria – những đối thủ mà U23 Việt Nam từng giao hữu trước giải. Đây đều là những cái tên quen thuộc. Và U23 Việt Nam tiếp tục có những chiến thắng thuyết phục.

Hiệp hai dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn luôn là điều khiến mọi đối thủ đau đầu, đúng không ạ, luôn là 1 bí ẩn".

Sau trận đấu, thủ môn Trung Kiên khi trả lời phỏng vấn đã tiết lộ, toàn đội đặt mục tiêu chiến thắng Saudi Arabia dù chỉ cần không thua là nhất bảng. HLV Phạm Minh Đức không bất ngờ trước mục tiêu này, bởi đó là cách làm tâm lý tốt của HLV Kim Sang-sik:

"Tôi nghĩ việc đặt ra mục tiêu như vậy giúp các cầu thủ tránh được sự chủ quan. Nếu chỉ đặt mục tiêu hòa là rất dễ đá dưới sức. Cách chơi ngày hôm nay cho thấy điều đó rất rõ.

Hiệp một, chúng ta chơi rất kỷ luật. Tôi đã dự đoán trước rằng nếu muốn đối phó với sức ép lớn như vậy thì phải chơi ở phần sân đối phương. Hiệp hai, chúng ta có rất nhiều phương án tấn công.

Ở những trận trước, ông Kim Sang-sik cũng đã thay người rất hiệu quả, và trận này thì Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng. Điều đó cho thấy ông ấy có trong tay những con người đủ chất lượng để xoay chuyển cục diện trận đấu".

Sau 3 trận đấu ở giải châu Á, U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng phòng ngự chặt chẽ. Đấy là điều mà theo BLV Khắc Cường, có khi còn nhỉnh hơn thời HLV Park Hang-seo:

"Đúng vậy. Trước đây, đôi khi đội tuyển Việt Nam mạnh nhất dưới thời HLV Park Hang-seo, vẫn rơi vào tình trạng công chưa làm mà thủ đã phá. Nhưng ở giải đấu này thì khác. Khi công chưa làm thì thủ vẫn chắc chắn, và khi thủ chắc chắn thì tạo ra niềm tin, cảm hứng cho hàng công.

Muốn thành công thì trước hết phải có hàng phòng ngự vững chắc. Đây là điều mà U23 Việt Nam đang có, giống như U23 Nhật Bản – đội chưa để lọt lưới bàn nào.

Đó là nền tảng rất vững chắc để U23 Việt Nam đối mặt với những đối thủ khó hơn ở vòng tứ kết và xa hơn nữa".

BLV Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, bản lĩnh, sự chắc chắn của U23 Việt Nam là nhờ thời gian qua, họ được trui rèn, thi đấu và tập luyện rất nhiều:

"Đúng như vậy. Bản lĩnh đó được rèn giũa qua việc thi đấu thường xuyên. Các cầu thủ trẻ của chúng ta được ra sân nhiều ở câu lạc bộ, đá chính ở V-League, tham dự nhiều giải đấu tập huấn như 2 lần Panda Cup, tập huấn ở Qatar 3 lần...

Những điều đó tạo nên một bản lĩnh rất vững vàng. Nhìn U23 Việt Nam thi đấu, tôi có cảm giác các cầu thủ già dơ hơn so với các đối thủ cùng lứa.

Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út dù có giải đấu rất mạnh, nhiều ngôi sao, nhưng cầu thủ trẻ lại ít cơ hội ra sân, điều đó đôi khi phản tác dụng trong phát triển cầu thủ trẻ. Hôm nay cầu thủ trẻ của họ, ta cảm thấy hơi non".

Với việc đứng đầu bảng A, đối thủ của U23 Việt Nam tại Tứ kết sẽ là đội nhì bảng B. Theo HLV Phạm Minh Đức thì đó có thể là UAE.

Theo lịch, hai trận cuối bảng B sẽ diễn ra lúc 23h30 hôm nay 13/1, giữa Nhật Bản vs Qatar và UAE vs Syria.

Còn trận Tứ kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1.