HLV Kim Sang-sik bất ngờ lọt ống kính fan ở concert BIGBANG, đang làm điều gì mà fan thả tim rần rần

Bắt gặp HLV Kim Sang-sik đi concert BIGBANG.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang-sik khi tham dự concert của nhóm nhạc huyền thoại BigBang diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình

T rong lúc hòa mình vào không gian âm nhạc hoành tráng, một cô gái trẻ đã bất ngờ phát hiện sự xuất hiện của vị chiến lược gia người Hàn Quốc ngay tại sự kiện. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng xin chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà cầm quân 47 tuổi để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này.

Ông Kim vô tình lọt ống kính fan khi đi concert (Ảnh: Saokim)

Tuy nhiên, tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ lại nằm ở một đoạn video khác do chính cô gái đăng tải. Trong khi chủ nhân đoạn clip đang say sưa nhún nhảy theo các giai điệu quen thuộc của thần tượng, người xem đã tinh mắt nhận ra HLV Kim Sang-sik đứng ngay phía sau. Khác với hình ảnh nghiêm túc, trầm tĩnh thường thấy trên băng ghế huấn luyện, ông Kim xuất hiện vô cùng thoải mái, hào hứng nhún nhảy và tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn.

Ông Kim Sang-sik vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Mỹ Đình trong đêm concert (Ảnh: saokim)

Khoảnh khắc gần gũi của ông Kim (Ảnh: saokim)

Khoảnh khắc đời thường đầy ngẫu hứng này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự thân thiện, gần gũi và năng lượng trẻ trung của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Ngay sau những giây phút thư giãn ngắn ngủi cùng âm nhạc, HLV Kim Sang-sik đã lập tức quay trở lại với khối công việc dày đặc cùng bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã kết thúc kỳ nghỉ phép để trực tiếp bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho đợt hội quân FIFA Days tháng 11, đồng thời tính toán chiến lược dài hạn cho chiến dịch VCK Asian Cup 2027. Hiện tại, ông Kim cùng ban huấn luyện đang tích cực rà soát phong độ của các trụ cột, tính toán phương án "thay máu" lực lượng và trao thêm cơ hội cho các nhân tố trẻ triển vọng nhằm xây dựng một tập thể sung sức, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn tại đấu trường châu lục.