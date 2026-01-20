HLV Kim Sang-sik ăn sáng với Phở kèm kim chi

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, thuyền trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Kim Sang-sik mới đây còn khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ thói quen ăn phở đầy khác biệt. Thưởng thức phở với kim chi Hàn Quốc.

Trong chương trình giải trí Krazy Rich Korea của đài KBS2 (Hàn Quốc) vừa lên sóng, những thước phim đời thường của HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam đã được hé lộ. Bên cạnh nhịp sống hối hả với bóng đá, khoảnh khắc ông Kim ngồi bên bàn ăn sáng đã trở thành tâm điểm chú ý.

Thay vì ăn phở theo cách truyền thống của người bản địa là kèm quẩy hay tương ớt, ông Kim lại chọn ăn phở cùng với kim chi cải thảo và kim chi dưa chuột. Hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn vừa xì xụp nước dùng đậm đà, vừa nhâm nhi miếng kim chi giòn sần sật đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều thực khách cho rằng, vị chua cay đặc trưng của kim chi đóng vai trò như một "chất xúc tác", giúp cân bằng độ béo của nước dùng xương ninh, đồng thời tạo nên sự tương phản thú vị về kết cấu giữa sợi bánh phở mềm mại và rau củ muối giòn.

HLV Kim Sang-sik ăn sáng Phở với kim chi (Ảnh: KBS2)

Tình yêu dành cho phở của HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở cách ăn lạ lẫm. Cách đây vài ngày, trong buổi tập cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á ở Saudi Arabia, ông đã không ngần ngại bày tỏ nỗi nhớ món ăn này.

"Chúng tôi đã ở đây một tháng. Thật sự rất thèm và nhớ phở Việt", HLV Kim Sang-sik chia sẻ với truyền thông Việt Nam. "Phía trước còn hai trận đấu nữa, chúng tôi sẽ cố gắng chinh phục. Ai trong đội tuyển cũng nhớ phở lắm rồi, nhưng bảo nhau chịu đựng, cố gắng tập trung thi đấu thật tốt để thắng trận tiếp theo".

Với người hâm mộ Việt Nam, hình ảnh ông Kim Sang-sik bên bát phở kèm kim chi không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết, thấu hiểu và giao thoa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc.