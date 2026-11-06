HLV Jorge Jesus: Treo ảnh của Ronaldo ở hội trường để tất cả cầu thủ noi theo

HLV Jorge Jesus bày tỏ sự tiếc nuối khi Cristiano Ronaldo quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khẳng định anh mãi là biểu tượng của bóng đá nước này.

Ngày 5/11, huấn luyện viên Jorge Jesus lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dành nhiều lời ca ngợi cho tiền đạo 41 tuổi, đồng thời thừa nhận ông từng cố gắng thuyết phục Ronaldo tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, những nỗ lực giữ chân tiền đạo sinh năm 1985 không mang lại kết quả.

“Tôi từng đề nghị Ronaldo tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, bởi tôi cần cậu ấy ở bên cạnh. Nhưng tôi phải chấp nhận quyết định của cậu ấy” , HLV Jorge Jesus nói.

Ông cũng khẳng định Ronaldo không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là tấm gương cho các thế hệ bóng đá Bồ Đào Nha.

“ Ronaldo là biểu tượng toàn cầu, biểu tượng của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Cậu ấy là cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển trong suốt những năm qua. Cậu ấy là tấm gương cho thế hệ trẻ Bồ Đào Nha, và phần lớn người hâm mộ của cậu ấy cũng là những người trẻ tuổi.

HLV Jorge Jesus lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. (Ảnh: AP)

Tôi từng có cơ hội làm việc cùng Ronaldo trong một năm tại Al-Nassr. Vì vậy, cậu ấy sẽ luôn là biểu tượng của đội tuyển quốc gia, của người dân Bồ Đào Nha và là một phần không thể thiếu trong lịch sử đội tuyển.

Tôi đã cho treo một bức ảnh khổ lớn của Ronaldo trong hội trường đội tuyển, để tất cả các cầu thủ trẻ, không chỉ họ mà cả những đồng đội cùng chúng tôi sinh hoạt ở đó mỗi ngày, đều có thể nhìn vào cậu ấy như một tấm gương để noi theo”, ông Jesus chia sẻ.

Dù không còn cơ hội tiếp tục làm việc cùng Ronaldo ở đội tuyển quốc gia, ông Jesus khẳng định những đóng góp của tiền đạo này sẽ luôn được người hâm mộ ghi nhận.

“Ronaldo sẽ luôn có một vị trí trong trái tim người dân Bồ Đào Nha. Cậu ấy sẽ mãi là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha” , nhà cầm quân nhấn mạnh.

Phát biểu của HLV Jorge Jesus xuất hiện trong bối cảnh Ronaldo vừa chính thức khép lại hành trình hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 41 tuổi công bố quyết định giải nghệ quốc tế thông qua một đoạn video dài khoảng 5 phút, gửi lời chia tay tới người hâm mộ Bồ Đào Nha.

Quyết định này được đưa ra sau những bất đồng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung đội tuyển hồi tháng 9 và tháng 10. Trước đó, truyền thông quốc tế cho biết hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Ronaldo rời đại bản doanh đội tuyển.

Dù từng xuất hiện khả năng tiền đạo kỳ cựu trở lại trong đợt tập trung tháng 11, anh cuối cùng lựa chọn chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Sau thông báo giải nghệ của Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận kế hoạch tổ chức một buổi lễ đặc biệt nhằm tri ân những đóng góp của anh. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm tổ chức chưa được công bố.