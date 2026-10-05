HLV Jorge Jesus gắt gỏng sau lùm xùm với Ronaldo: "Tôi không xin lỗi ai cả"

HLV tuyển Bồ Đào Nha - Jorge Jesus khẳng định không xin lỗi ai, cánh cửa ĐTQG vẫn mở với Ronaldo, nhưng quyết định thuộc về CR7.

HLV trưởng Bồ Đào Nha đưa ra những tuyên bố thẳng thắn sau khi giúp đội nhà thắng 4 trận tại UEFA Nations League.

"Tôi không xin lỗi ai cả"

Tâm điểm của buổi họp báo sau trận đấu xoay quanh ồn ào khi Ronaldo phải khởi động nhưng sau đó không được tung vào sân. Đáp trả lại những chỉ trích từ truyền thông, chiến lược gia Bồ Đào Nha đưa ra tuyên bố đanh thép:

"Tôi không xin lỗi ai cả. Rắc rối tạo ra tất cả chuyện này chỉ là do cầu thủ đó đi khởi động. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định và những gì đã xảy ra. Nhưng xin lỗi vì cái gì? Cho ai? Đó là tin nhảm. Có lý do gì để phải xin lỗi?".

Nhà cầm quân 70 tuổi khẳng định công việc của một HLV trưởng đòi hỏi tính kỷ luật và có những nguyên tắc không thể thương lượng. Ông cho rằng vụ việc đã bị đẩy đi quá xa bởi sự can thiệp của những bên ngoài cuộc, biến một quyết định chuyên môn bình thường thành một cơn bão truyền thông không đáng có.

HLV tuyển Bồ Đào Nha khẳng định sẽ không xin lỗi ai cả (Ảnh: A bola)

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại ĐTQG

Dù tuyên bố không nhượng bộ về mặt uy quyền, HLV Jorge Jesus vẫn dành sự tôn trọng lớn cho giá trị mang tính biểu tượng của Ronaldo đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Ông xác nhận cánh cửa lên tuyển vẫn rộng mở đối với tiền đạo đang khoác áo Al Nassr, nhưng quyền quyết định hoàn toàn thuộc về chính cầu thủ này.

HLV Jesus tiết lộ ông hoàn toàn đồng tình với góc nhìn của tiền vệ Bruno Fernandes - người cho rằng Ronaldo xứng đáng có một màn chia tay trọn vẹn trong không khí lễ hội thay vì những giọt nước mắt thất bại.

"Một trong những điều tôi đã nói với Cris là anh ấy không thể kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển bằng một trận thua và những giọt nước mắt tại World Cup. Anh ấy phải kết thúc khi đang thi đấu", ông Jesus chia.

"Nếu Cris muốn và vẫn duy trì phong độ tại Al Nassr, anh ấy sẽ có tên trong danh sách tập trung tiếp theo. Chúng tôi đã trao đổi trước đợt tập trung này và sẽ tiếp tục nói chuyện trước đợt tới. Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng phải là Cris", ông Jesus nói.

Về kế hoạch nhân sự cho các đợt tập trung sắp tới, ông nhấn mạnh tiêu chí tuyển chọn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ thực tế của các cầu thủ tại câu lạc bộ chủ quản, đặc biệt là các nhân tố trẻ.