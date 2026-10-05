HLV Italia: "Cả 6 tuyển thủ Việt Nam đều có thể xuất ngoại, có người đủ trình độ chơi tại Nhật Bản"

HLV Federico Rampazzo đã có những chia sẻ về tuyển Việt Nam.

Tại Asiad 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xếp hạng 10 chung cuộc sau 3 trận thắng và 3 trận thua. Đây là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam ở đấu trường Asiad từ năm 1990. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Italia Federico Rampazzo, đội tuyển đã có những bước tiến đáng nhớ. Trước đó vào hồi tháng 7, thầy trò HLV Federico Rampazzo vừa lần đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA V Cup (giải vô địch Đông Nam Á).

HLV Federico Rampazzo

Trở về sau Asiad, HLV Federico Rampazzo cho rằng các học trò cần được tạo cơ hội ra nước ngoài thi đấu nhằm nâng cao trình độ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xuất ngoại. Cả 6 vận động viên trong đội hình xuất phát đều có thể thi đấu ở nước ngoài, thậm chí một số người hoàn toàn đủ sức sang chơi tại giải đấu của Nhật Bản.

Để vươn lên đẳng cấp quốc tế, cầu thủ phải được cọ xát với các đối thủ mạnh mỗi tuần. Trong khi Thái Lan, Indonesia và Philippines đều đang có những VĐV chơi bóng tại nước ngoài thì Việt Nam lại chưa được như thế".

Những năm gần đây, một số VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam đã sang Nhật Bản thi đấu và để lại dấu ấn đậm nét như Trần Thị Thanh Thúy hay Trần Thị Bích Thủy. Người hâm mộ chờ đợi những tuyển thủ đội tuyển nam cũng sẽ tỏa sáng trong màu áo các CLB xứ Mặt trời mọc.