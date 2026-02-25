HLV Inter đổ lỗi cho lịch thi đấu trong ngày đội nhà nhận thất bại lịch sử

Inter gặp khó khăn ngay từ trước trận lượt về vòng play-off. Họ đã để thua 1-3 ở Na Uy tuần trước. Điều đó có nghĩa khi tái ngộ vào rạng sáng nay, Inter buộc phải thắng đối thủ chênh lệch ít nhất 2 bàn.

Họ đã bao vây khung thành Bodo trong thời gian dài, nhưng không hiệu quả. Trong hiệp 2, Jens Petter Hauge và Hakon Evjen đã ghi 2 bàn để giúp đại diện Na Uy giành thắng lợi 2-1 và chung cuộc 5-2.

Đây là cột mốc tệ lịch sử của Inter vì lần đầu tiên họ bị loại khỏi Champions League bởi một đội bóng không thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tứ kết mùa giải 2010/11, Inter Milan thua cả trên sân nhà và sân khách ở vòng loại trực tiếp Champions League .

Những cột mốc tệ hại này đã xát muối vào HLV Chivu. Trả lời phỏng vấn Sky Sport Italia ông thừa nhận: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức trước một đội bóng rất có tổ chức với lối chơi phòng ngự lùi sâu. Tôi không có gì để trách móc các cầu thủ vì họ đã cố gắng hết sức để ghi bàn, họ đã nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình".

HLV Chivu thất vọng sau trận thua

"Có rất nhiều sự cay cú. Thật không may, chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng tràn đầy năng lượng hơn chúng tôi rất nhiều và chúng tôi phải chúc mừng họ, bởi vì họ xứng đáng được đi tiếp".

Lý do theo Chivu là Inter phải thi đấu với mật độ quá dày. Ông có lý vì từ đầu năm 2026, trong khi Inter đã chơi 15 trận thì Bodo mới chỉ đá 4 trận chính thức. Mật độ của đại diện Na Uy thưa gần gấp 4 lần Inter do mùa giải quốc nội của họ chưa bắt đầu.

Chivu cho rằng lịch thi đấu đó đã có tác động. "Rất khó để có đủ năng lượng khi bạn thi đấu cứ 3 ngày một lần”, ông nói. "Có lẽ chúng tôi có thể triển khai tấn công tốt hơn, nhưng tôi không có lý do gì để chỉ trích khi đối thủ dùng 10 cầu thủ trong vòng cấm để phòng ngự, thực sự rất khó khăn".

"Chúng tôi muốn vượt qua vòng này dù biết rằng điều đó sẽ không dễ dàng trước một đội bóng chỉ mới chơi 4 trận trong 2 tháng qua. Champions League là như vậy và chúng ta phải dành lời khen cho những gì đối thủ đã làm được.

Thật không may, chúng tôi đã không thể cạnh tranh ở Champions League. Chúng tôi biết trình độ ở đây rất cao và nếu không sung sức, bạn sẽ gặp phải những đội bóng trừng phạt sai lầm đầu tiên mà bạn mắc phải".