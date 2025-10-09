HLV Indonesia trải lòng về lý do thua đau, tiếc nuối khi dễ tan mộng World Cup

Ghi bàn dẫn trước nhưng tuyển Indonesia vẫn để thua ngược trước chủ nhà Saudi Arabia 2-3 ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Thất bại này khiến cánh cửa giành vé cho đội bóng xứ Vạn đảo đã hẹp đi rất nhiều.

Sau trận thua, HLV Patrick Kluivert tỏ ra khá tiếc nuối. Ông chỉ ra lý do chính khiến đội nhà bại trận, đó là các cầu thủ từ nước ngoài có quá ít thời gian hội quân.

"Tôi không phải là kiểu huấn luyện viên thích tìm kiếm lời bào chữa, và thật không may là mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Những cầu thủ cuối cùng chỉ mới đến vào ngày hôm qua, và điều đó không lý tưởng để chuẩn bị tốt cho một trận đấu quan trọng như thế này.

Nhưng đó là sự thật. Sự thật là, khi các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, chúng tôi không có đủ thời gian để tập luyện cùng nhau. Vì vậy, đó là một trong những thách thức mà chúng tôi luôn phải đối mặt”.

Tuyển Indonesia để thua đáng tiếc trước Saudi Arabia.

Tuy nhiên, HLV Kluivert không lấy lý do này làm cái cớ cho thất bại của đội tuyển Indonesia trước Saudi Arabia. Vị huấn luyện viên người Hà Lan vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của Ricky Kambuaya và các đồng đội.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không phải là huấn luyện viên muốn ẩn mình sau những chuyện như thế. Nhưng đó là sự thật, đó là hiện thực.

Nếu chúng tôi tập luyện cùng nhau như một đội ngay từ đầu vòng loại, có lẽ chúng tôi đã có thể đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng một lần nữa, tôi tự hào về các cầu thủ và nỗ lực của họ.

Ngay cả những cầu thủ mới đến cũng đã cống hiến hết mình. Và tôi thường nhận được phản hồi rất tốt từ họ”.

Với việc để thua, hiện Indonesia đang đứng cuối bảng B ở vòng loại thứ 4, trong khi đội nhà Iraq chưa đá trận nào. Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Indonesia buộc phải thắng Iraq mới nuôi hy vọng có thể xếp nhì bảng để giành thêm một lượt trận play-off khu vực châu Á với đội nhì bảng A ở vòng loại thứ 4.

Trong trường hợp không giành kết quả tốt trước Iraq và vẫn đứng cuối bảng, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ chính thức khép lại hy vọng được dự World Cup 2026.