HLV Indonesia thừa nhận “đau khổ, suy sụp” vì chính thức lỡ vé World Cup 2026

Ở lượt trận thứ hai bảng B, vòng loại thứ 4 World Cup 2026, tuyển Indonesia đá với Iraq trong tâm thế không còn gì để mất. Họ buộc phải hướng tới chiến thắng nếu muốn được đá lượt trận play-off khu vực châu Á. Thế nhưng, đại diện từ Đông Nam Á đã không thể làm được điều đó. Thất bại 0-1 đã khiến giấc mơ World Cup của Indonesia chính thức tan thành mây khói.

Sau trận đấu, HLV Patrick Kluivert đã thừa nhận rằng ông rất thất vọng và suy sụp vì thất bại. Ông trải lòng trong buổi họp báo:

“Trước hết, tất nhiên tôi thừa nhận mình rất thất vọng và suy sụp. Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, rõ ràng chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhiều. Tôi rất thất vọng với kết quả cuối cùng, không chỉ tôi mà cả đất nước, các cầu thủ và ban huấn luyện".

HLV Indonesia thừa nhận tuyệt vọng sau trận thua Iraq.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết đội tuyển Indonesia thực sự đã thi đấu rất tốt trước Iraq, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi.

"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Sau khi đấu với Saudi Arabia tám ngày trước, chỉ ba ngày sau, chúng tôi phải trở lại và chơi một trận đấu lớn khác", Kluivert nói.

"Nhưng hôm nay chúng tôi đã chơi cực kỳ tốt. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ của mình, những người đã thể hiện tinh thần và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Thật không may, kết quả một lần nữa lại không có lợi cho chúng tôi."

Theo Kluivert, thất bại trước Iraq là một nỗi đau vô cùng lớn. Anh nói rằng chỉ một khoảnh khắc thôi đã làm tan vỡ giấc mơ của Garuda.

"Khi bạn tạo ra nhiều cơ hội, chơi bóng tốt, rồi chỉ một khoảnh khắc có thể khiến bạn mất cả trận đấu, điều đó thực sự rất đau đớn", cựu cầu thủ Barcelona chia sẻ.

"Chúng tôi rất đau buồn, nhưng một lần nữa, tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Tôi rất biết ơn vì đã được làm việc với họ. Vâng... vậy thôi."



