HLV Indonesia thất vọng tràn trề vì bị loại sớm, lên tiếng chê học trò

Đối đầu Hàn Quốc với tâm thế buộc phải thắng, chủ nhà U23 Indonesia chơi khá quyết tâm, song họ vẫn để thua với tỷ số 0-1. Thất bại khiến đội bóng xứ Vạn đảo chính thức bị loại sớm, tan mộng dự VCK U23 châu Á 2026.

Sau thất bại, HLV Gerald Vanenburg của Indonesia tỏ ra khá thất vọng. Ông cho rằng thể lực suy kiệt là lý do mấu chốt khiến đội nhà thất bại.

“Toàn đội đã làm được một số điều trong trận đấu với Hàn Quốc, nhưng chưa thể tạo ra kết quả mong muốn. Về mặt thể lực, các cầu thủ của Indonesia gần như không được thi đấu thường xuyên tại CLB. Các cầu thủ của tôi kém về mặt thể lực, họ cạn kiệt sức lực từ khoảng phút 60. Đó là vấn đề lớn".

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng yếu tố thể lực bắt nguồn từ việc các cầu thủ Indonesia quá ít cơ hội thi đấu ở CLB.

“Khi đối đầu với một đội như Hàn Quốc, vốn có thể lực vượt trội, chúng ta gặp nhiều khó khăn từ phút 60 trở đi vì không thể cạnh tranh về mặt thể chất. Vì vậy, cần có giải pháp cụ thể” – ông Vanenburg nói thêm.

U23 Indonesia chính thức bị loại sớm ở đấu trường châu Á.

Vị thuyền trưởng của Indonesia cũng đề xuất giải pháp là thành lập thêm sân chơi cho các cầu thủ trẻ:

"Nếu chúng ta nhìn vào Hàn Quốc, họ cũng có giải đấu này, và các cầu thủ trẻ của họ được ra sân hằng tuần.

Vì vậy, có hai vấn đề cần được thảo luận. Đầu tiên là về khía cạnh thể chất. Và thứ hai là khi các cầu thủ trở về CLB, họ thực sự cần thời gian thi đấu để sẵn sàng cho một giải đấu như thế này".

Gác lại nỗi buồn thất bại, HLV Vanenburg cũng cảm ơn các CĐV Indonesia: "Người hâm mộ thật tuyệt vời; họ tiếp tục ủng hộ đội bóng, nhưng giờ chúng tôi phải nhìn xa hơn đối thủ và cải thiện. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đoàn kết để bước tiếp. Đó là bài học rút ra từ hôm nay.

Bước tiếp theo của chúng tôi không chỉ là giành được một chiến thắng mà là liên tục cải thiện lối chơi của mình”.



