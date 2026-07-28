HLV Indonesia hành động lạ từ khán đài, Campuchia thừa nhận thua tâm phục khẩu phục

HLV John Herdman tạo nên hình ảnh hiếm thấy khi lên khán đài chỉ đạo tuyển Indonesia trong chiến thắng 5-1 trước Campuchia, còn HLV Koji Gyotoku thừa nhận đối thủ quá mạnh.

Chiến thắng 5-1 trước Campuchia ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp Indonesia giành trọn 3 điểm mà còn mang đến hình ảnh đặc biệt từ HLV trưởng John Herdman.

Ngay từ đầu trận trên sân Pakansari, chiến lược gia người Anh không xuất hiện ở khu kỹ thuật như thường lệ. Thay vào đó, ông lên khu vực đặt máy quay truyền hình trên khán đài để theo dõi trận đấu từ trên cao. Vị trí này giúp Herdman có góc quan sát toàn diện hơn về cự ly đội hình, cách vận hành chiến thuật cũng như diễn biến trên sân.

Trong khoảng 30 phút đầu, việc chỉ đạo trực tiếp được giao cho các trợ lý, trong đó có cựu trung vệ tuyển Canada Steven Vitoria. Sau đó, Herdman trở lại khu kỹ thuật để trực tiếp điều hành các học trò trong phần còn lại của trận đấu.

Đây không phải lần đầu tiên một HLV lựa chọn cách làm này. Trước đây, HLV Luis Enrique cũng từng lên khán đài quan sát các trận đấu của PSG nhằm có cái nhìn tổng thể hơn về hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Bên cạnh cách chỉ đạo đặc biệt, Herdman còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự. Hai ngôi sao giàu kinh nghiệm Jordi Amat và Ragnar Oratmangoen đều được cất trên băng ghế dự bị.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba Sandy Walsh, Rizky Ridho và Shayne Pattynama được trao cơ hội đá chính, trong khi các trung vệ thuần túy như Jordi Amat, Brian Fatari và Wahyu Prasetyo không xuất phát ngay từ đầu.

Mitchell Baker (trái) cao tới 1m96 và lập tức lập hat-trick khi ra mắt AFF Cup.

Những sự thay đổi của Herdman nhanh chóng phát huy hiệu quả. Indonesia kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nổi bật nhất là tiền đạo nhập tịch Mitchell Baker với cú hat-trick ngay trong trận ra mắt, góp công lớn giúp đội chủ nhà thắng đậm 5-1.

Phát biểu sau trận, HLV John Herdman dành nhiều lời khen cho các học trò nhưng vẫn nhấn mạnh đội bóng còn nhiều việc phải làm.

"Chúng tôi sẽ tiến từng bước một. Trước mắt là trận đấu thứ hai ở vòng bảng. Chiến thuật hôm nay đã được triển khai tốt, dù vẫn còn một số khoảng trống cần cải thiện. Mỗi trận đấu sẽ khác nhau và cuộc đối đầu với Timor Leste trên đất Thái Lan chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đây là thành quả của ba tuần làm việc vừa qua. Các cầu thủ đã chiến đấu cùng nhau và tận hưởng bóng đá. Tôi rất hài lòng với kết quả."

Nhà cầm quân người Anh cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch PSSI Erick Thohir cùng Chính phủ Indonesia vì đã hỗ trợ hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Mitchell Baker, người lập tức để lại dấu ấn với ba bàn thắng trong ngày ra mắt.

Highlights Indonesia 5-1 Campuchia (Bảng A, AFF Cup 2026)

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Koji Gyotoku thừa nhận Campuchia đã gặp phải một đối thủ vượt trội.

"Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải nhận thất bại ở trận đấu này. Tuy nhiên, đây cũng là một trải nghiệm rất bổ ích vì Indonesia là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng."

Dù thất bại nặng nề, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định Campuchia sẽ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới hai lượt trận cuối vòng bảng.

"Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu phía trước. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất trong hai trận còn lại."

Thất bại thứ hai liên tiếp khiến cánh cửa vào bán kết của Campuchia trở nên rất mong manh. Trước đó, đội bóng của HLV Koji Gyotoku cũng đã để thua Singapore 1-2 ngay trên sân nhà ở trận ra quân.

Với việc chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận, Campuchia gần như không còn quyền tự quyết và buộc phải thắng cả Timor Leste vào ngày 3/8 trước khi chạm trán đương kim vô địch Việt Nam ở lượt đấu cuối ngày 7/8 nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, Indonesia có 3 điểm sau trận mở màn, tạm đứng thứ ba bảng A do kém Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại, còn Singapore dẫn đầu với 6 điểm sau hai lượt trận.

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