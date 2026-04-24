HLV Indonesia hành động bất ngờ sau trận thắng ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Cách đây ít ngày, HLV Hector Souto đã dẫn dắt tuyển futsal Indonesia đánh bại tuyển futsal Việt Nam 3-2 ở bán kết giải futsal Đông Nam Á. Đây cũng là lần thứ hai kể từ đầu năm 2026, ông Hector Souto giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam (trước đó là trận thắng cũng với tỷ số 3-2 tại tứ kết giải futsal châu Á 2026).

Sau 2 lần giành Á quân ở giải châu Á và giải Đông Nam Á, HLV Hector Souto đã thu hút sự chú ý bằng cách xuất hiện trước giới truyền thông để chê cơ sở hạ tầng của futsal Indonesia.

HLV Hector Souto bày tỏ sự lo ngại về tình trạng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị ở Indonesia. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn cho rằng nhiều sân thi đấu futsal ở Indonesia có bề mặt bị hư hỏng và quá nhỏ. Hơn nữa, một số cơ sở vật chất không đáp ứng được tiêu chuẩn thi đấu hoặc huấn luyện.

Ông Souto tin rằng những sân bãi như vậy vẫn có thể được sử dụng cho mục đích giải trí. Tuy nhiên, những điều kiện này chưa lý tưởng để đào tạo những cầu thủ sẵn sàng thi đấu ở cấp độ cao.

"Con cái chúng ta chơi ở đâu? Chúng lớn lên trên một sân chơi không khuyến khích chúng mơ ước.

Mặt sân bị hư hại, diện tích quá nhỏ và chất lượng không đạt chuẩn. Đối với mục đích giải trí thì vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, để đào tạo các cầu thủ chuyên nghiệp, chúng ta cần điều kiện tốt hơn", HLV Hector Souto phát biểu.

HLV Hector Souto nhấn mạnh rằng tuyên bố của ông không nhằm mục đích chỉ trích bất kỳ bên nào cụ thể. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng thông điệp của mình rất đáng để phải suy ngẫm.

"Đây không phải là lời chỉ trích, mà là sự suy ngẫm. Đầu tư vào các cơ sở thể thao đồng nghĩa với việc đầu tư vào sức khỏe, giáo dục, giá trị và cơ hội của hàng ngàn thanh thiếu niên, mang đến cho họ một con đường tốt đẹp hơn cho tương lai", ông Souto nói thêm.

Dù đang dẫn dắt tuyển Indonesia, nhưng HLV Souto cũng bày tỏ hy vọng rằng sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, tình hình futsal Indonesia sẽ tốt hơn so với thời điểm ông mới nhậm chức.

"Tôi hy vọng rằng khi nhiệm vụ của tôi ở Indonesia kết thúc, futsal sẽ ở trong tình trạng tốt hơn so với khi tôi đến. Và không một đứa trẻ nào phải theo đuổi những giấc mơ lớn trên một sân đấu không phù hợp với tài năng của chúng”.

HLV Hector Souto trước đây từng là trợ lý ở tuyển futsal Việt Nam. Sau khi dẫn dắt tuyển Indonesia, ông đã chinh phục nhiều thành công, đặc biệt là tấm HCV SEA Games 33 và giành Á quân giải châu Á 2026. Hiện tại, futsal Indonesia cũng được coi là thế lực mới ở Đông Nam Á thậm chí là châu lục.

Trước khi để thua Thái Lan ở trận chung kết giải futsal châu Á 2026, HLV Hector Souto cũng gây ấn tượng khi dẫn tuyển Indonesia bất bại 12 trận liên tiếp, trong đó có 11 trận thắng.