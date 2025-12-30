HLV Indonesia chỉ trích giải đấu ở Thái Lan: “Quá bạo lực, đáng bị lên án”

Theo tờ báo Bola (Indonesia) đăng tải sáng 30/12, HLV tuyển futsal Indonesia Hector Souto, vừa lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và bất bình về 2 giải U16 futsal và U19 futsal Đông Nam Á 2025 vừa kết thúc tại Thái Lan.

HLV Souto nhận định rằng một số cầu thủ tham dự giải đấu này đã có những hành vi quá khích, chẳng hạn như bạo lực, nhưng chỉ nhận được lời cảnh cáo tối thiểu từ trọng tài.

"Tôi rất tiếc. Mức độ chơi bóng bạo lực và các hành vi bạo lực được phép xảy ra trong các giải đấu U16 và U19 Đông Nam Á thực sự đáng ghê tởm và đáng bị lên án" - HLV Souto viết trên tài khoản mạng xã hội kèm biểu tượng mặt khóc.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha, cũng nhấn mạnh vai trò điều hành trận đấu của các trọng tài FIFA, những người dường như đã cho phép lối chơi bạo lực diễn ra.

"Thật đáng tiếc khi trọng tài FIFA không thể điều khiển và thi hành trận đấu này" - HLV Souto nói.

HLV Indonesia chỉ trích 2 giải trẻ vừa kết thúc ở Thái Lan.

Những lời chỉ trích của HLV Souto được đưa ra chỉ một ngày sau khi U16 futsal Indonesia giành chức vô địch giải Đông Nam Á tại Thái Lan. Đội bóng xứ Vạn đảo xuất sắc đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 4-3 trong trận chung kết. HLV phía Indonesia cho rằng một số cầu thủ Thái Lan đã chơi quá bạo lực ở trận này.

Trong khi đó, đội futsal U19 Indonesia đã giành chức Á quân tại giải Đông Nam Á sau khi thua chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết.

Trong quá khứ, HLV Souto từng là trợ lý ở tuyển futsal Việt Nam. Cách đây không lâu, chính ông cũng dẫn dắt tuyển futsal Indonesia vượt qua chủ nhà Thái Lan để giành tấm HCV tại SEA Games 33.



