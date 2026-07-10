HLV Hong Myung-bo thừa nhận đưa gia đình rời Hàn Quốc vì bị đe dọa

HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, Hong Myung-bo, vừa đưa ra tuyên bố đáng chú ý về thất bại của đội nhà tại World Cup 2026. Ông giải thích quyết định tạm rời bỏ quê hương, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm cho kết quả của đội nhà.

Đội tuyển Hàn Quốc đã dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026 với chỉ 1 chiến thắng sau 3 trận đấu. Họ đứng thứ 3 bảng A, không đủ điều kiện đi tiếp với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.

Màn thể hiện tệ hại này đã gây ra làn sóng chỉ trích trong nước, đặc biệt là nhắm vào HLV Hong Myung-bo . Không lâu sau khi đáp chuyến bay về lại quê nhà, ông Hong được cho là đã quay lại Mỹ để “ở ẩn” cùng gia đình.

Các hãng tin lớn ở xứ kim chi khẳng định Hong Myung-bo rời bỏ Hàn Quốc vì không thể chịu nổi áp lực quá lớn từ dư luận. Chính vị HLV này vừa xác nhận: “Tôi sang Mỹ không phải để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã có những lời đe dọa nhắm vào tôi và gia đình tôi, cũng như những lo ngại về sự an toàn cá nhân của chúng tôi. Là trụ cột gia đình, tôi phải bảo vệ họ”.

Đội tuyển Hàn Quốc bị cho là trải qua VCK World Cup tệ nhất lịch sử

Ý định của cựu trung vệ 57 tuổi là chờ mọi thứ dịu xuống rồi sẽ quay về Hàn Quốc . Ông giải thích: “Tôi chân thành xin lỗi tất cả những người dân đã yêu mến và ủng hộ đội tuyển Hàn Quốc… Tôi đã không mang lại kết quả mà quốc gia kỳ vọng tại World Cup.

Với tư cách là HLV, tôi xin nhận mọi trách nhiệm. Một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi tới NHM. Nếu một phiên điều trần được tổ chức, tôi sẽ có mặt. Tôi tin rằng đó là nơi thích hợp để giải thích về kết quả của đội tại World Cup. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, trình bày sự thật chính xác như tôi biết cho công chúng và tôi sẽ không né tránh bất kỳ câu hỏi nào”.