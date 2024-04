"Không có gì mới đâu", huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói ngắn gọn về kế hoạch của U23 Việt Nam trong chưa đầy 2 tuần chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Nhà cầm quân người Khánh Hòa không có nhiều thời gian, nhưng may mắn là ông bỏ bớt được không ít đầu việc đã thực hiện trong giai đoạn trước.

Yếu tố thuận lợi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi nhận nhiệm vụ "chữa cháy" ở U23 Việt Nam lần này chính là sự đồng bộ của các đội tuyển trẻ trong năm 2023. U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và Olympic Việt Nam ở ASIAD 19 đều do nhà cầm quân người Khánh Hòa dẫn dắt.

HLV Hoàng Anh Tuấn làm việc với các cầu thủ U23 Việt Nam qua nhiều đợt tập trung năm 2023.

Lực lượng mà ông Hoàng Anh Tuấn sử dụng về cơ bản không có nhiều thay đổi. Trong danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam vừa được công bố, chỉ trừ hậu vệ Nguyễn Thành Khải, còn lại 27 người đều tham dự ít nhất một trong 3 giải đấu kể trên, thậm chí nhiều gương mặt là nhân tố chủ chốt.

Điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa các đội trẻ do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phụ trách và đội tuyển quốc gia thời ông Troussier là sơ đồ đội hình. Đội U20, U23 và Olympic Việt Nam thường xuất phát với hệ thống 3-4-3 trong các trận đấu.

Những đặc điểm nêu trên giúp U23 Việt Nam không bị "hẫng" khi thay đổi huấn luyện viên trưởng đột ngột. Nhìn chung, quá trình chuyển giao ở U23 Việt Nam là sự tiếp nối vẫn có tính liên tục chứ không phải rẽ hẳn sang một hướng khác.

Tuy nhiên, liệu U23 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có giống hệt như phiên bản ông Troussier muốn xây dựng?

Có những điểm tương đồng cơ bản, nhưng đương nhiên 2 vị huấn luyện viên sẽ có cách vận hành và điều chỉnh khác nhau. Rất khó để dự đoán được U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á sẽ trình diễn bộ mặt gì, bởi kể cả khi cùng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt năm ngoái, các cầu thủ cũng thể hiện rất khác nhau ở từng giải đấu, thậm chí từng trận đấu. Đó là tính bất ổn của các đội bóng trẻ.

U20 Việt Nam chơi rất "phiêu" ở giải U20 châu Á. Khuất Văn Khang và đồng đội thắng 2 trận ở vòng bảng nhưng vẫn bị loại do kém chỉ số phụ so với 2 đội dẫn đầu. Những cầu thủ tốt nhất của đội U20 được đưa lên đội U23, cùng các đàn anh đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, màn trình diễn ở ASIAD 19 sau đó lại sa sút rõ rệt khi các cầu thủ không đáp ứng được về mặt thể lực và hàng thủ toàn nhân sự 18-20 tuổi cho thấy rõ sự non kinh nghiệm.

U23 Việt Nam có thể chơi tốt khi không chịu nhiều áp lực về mặt thành tích.

Các cầu thủ trẻ có thể thay đổi rất nhanh nhờ trải nghiệm thi đấu - có thể tốt lên hoặc xấu đi. HLV Hoàng Anh Tuấn có thể mong chờ sự chuyển biến tích cực từ các học trò trong lần gặp lại này. Các cầu thủ sẽ trở lại U23 Việt Nam với hành trang dày dạn hơn trước rất nhiều.

Quan Văn Chuẩn liên tục bắt chính ở Hà Nội FC. Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Phan Tuấn Tài có suất chính ở đội tuyển Việt Nam. Họ chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của cấp độ cao nhất, nhưng quay về sân chơi U23 lại là chuyện khác.

Cùng chờ xem U23 Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt ra sao ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hoàn cảnh hiện tại cũng có mặt tích cực cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi họ không chịu nhiều sức ép về mặt thành tích hay lối chơi. Thoải mái tâm lý, U23 Việt Nam có thể chơi tốt.