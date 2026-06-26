HLV Hàn Quốc bị tẩy chay dữ dội, "bị cấm" vào cửa hàng tiện lợi vì để đội tuyển thua sốc ở World Cup

Cơn thịnh nộ gây sốc ở World Cup, HLV tuyển Hàn Quốc bị CĐV quê nhà phản ứng cực gắt.

Sự phẫn nộ của người hâm mộ tuyển Hàn Quốc với Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo đã đạt đến đỉnh điểm. Mới đây, hình ảnh một tấm biển cấm vị chiến lược gia này bước vào một cửa hàng tiện lợi đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, phản ánh làn sóng tẩy chay dữ dội từ dư luận.

Theo ghi nhận từ hàng loạt các cơ quan truyền thông lớn tại Hàn Quốc bức ảnh chụp tấm biển thông báo dán trên cửa kính của một chi nhánh thuộc chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung tấm biển viết ngắn gọn nhưng đầy đanh thép bằng tiếng Hàn: "Hong Myung-bo bị cấm vào cửa", kèm theo đó là hình ảnh ông Hong với gương mặt thất thần, tay gác lên đầu đầy bất lực.

Một cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc dán biển cấm cửa HLV ĐT Hàn Quốc (Ảnh: X)

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động phản kháng mang tính châm biếm này bắt nguồn từ kết quả gây sốc tại World Cup 2026. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo vừa phải nhận thất bại bạc nhược 0-1 trước Nam Phi. Trận thua cay đắng này không chỉ khiến đại diện châu Á mất quyền tự quyết tấm vé lọt vào vòng 32 đội, mà còn đẩy lối chơi rệu rã, thiếu gắn kết của đội tuyển lên mức đáng báo động.

Tuyển Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì thua sốc (Ảnh: Getty)

Thực tế, làn sóng bất mãn dành cho vị chiến lược gia 57 tuổi này đã âm ỉ cháy từ giữa năm 2024. Thời điểm đó, ông Hong gây tranh cãi lớn khi đột ngột "lật kèo" với câu lạc bộ chủ quản Ulsan HD để tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội tuyển quốc gia, bất chấp những lời hứa hẹn trước đó. Quy trình bổ nhiệm mập mờ, thiếu minh bạch của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) càng khiến người hâm mộ mất niềm tin. Thất bại tủi hổ trước Nam Phi tại World Cup như "giọt nước tràn ly" thổi bùng ngọn lửa tức giận của công chúng.

Ngay sau khi bức ảnh về tấm biển cấm được đăng tải, hàng nghìn cư dân mạng Hàn Quốc đã lên tiếng đồng tình và để lại những bình luận gay gắt: "Không chỉ cửa hàng tiện lợi đâu, tôi muốn đem tấm biển này dán ở khắp các cửa ra vào của sân bay Incheon để cấm ông ta nhập cảnh", hay "Đây chính là tiếng lòng của gần 50 triệu người dân lúc này".

Trước sự việc trên, đại diện tổng công ty quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi đã lên tiếng làm rõ rằng đây hoàn toàn là hành động tự phát mang tính cá nhân của chủ cửa hàng (hoặc trò đùa từ phía khách hàng) do quá bức xúc trước kết quả của đội nhà, chứ không phải là chiến dịch hay quy định chính thức từ phía thương hiệu.

Dù chỉ là một hành động đơn lẻ, song tấm biển "cấm cửa" này đã trở thành một biểu tượng cho sự thất vọng cùng cực của người hâm mộ xứ Kim chi. Ghế nóng của HLV Hong Myung-bo đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết, và viễn cảnh ông phải rời ghế hậu World Cup 2026 dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.