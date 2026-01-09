HLV Giustozzi: Futsal Việt Nam có khả năng thắng đội mạnh nhưng còn thiếu ổn định

Đội tuyển futsal Việt Nam tích cực tập luyện hướng đến vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: TÂM HÀ

“Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội bóng mạnh nào, nhưng cũng hoàn toàn có thể thất bại tại một giải đấu nếu không giữ được sự ổn định”, HLV Giustozzi chia sẻ với Báo SGGPO trong cuộc trao đổi vào sáng 9-1, khi ông đang cùng đội tuyển futsal Việt Nam bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Nhận định này được rút ra từ chính hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33. Theo HLV Giustozzi, ngay từ trận đầu tiên khi để thua Malaysia tỷ số 2-4 là bước ngoặt khiến toàn đội rơi vào thế bất lợi. “Chúng tôi không làm tốt khâu dứt điểm, trong khi đối thủ tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Một trận thua sớm ở giải đấu ngắn ngày như SEA Games có thể tạo ra áp lực rất lớn”, ông nói.

Sau thất bại đó, đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt hơn, giành chiến thắng trước đối thủ sau này đã giành huy chương vàng là Indonesia. Tuy nhiên, ở trận gặp Thái Lan, dù tạo ra thế trận cân bằng, đoàn quân của HLV Giustozzi vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và phải chấp nhận thất bại. Vậy nên chiến thắng trước Myanmar ở lượt cuối là không đủ để giúp đội đạt được mục tiêu đề ra.

HLV Giustozzi trao đổi với ban huấn luyện

Dù không giành huy chương, HLV Giustozzi cho rằng SEA Games 33 đã cho thấy hình hài rõ ràng hơn của đội tuyển futsal Việt Nam. “Chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội mạnh như Thái Lan hay thậm chí đánh bại cả Indonesia. Khi tập trung cao độ và thi đấu đúng phong độ, Việt Nam hoàn toàn có khả năng thắng bất kỳ đối thủ nào”, ông nói thêm.

Sau SEA Games 33, thủ quân Phạm Đức Hòa cũng nói lời giải nghệ. Theo HLV Giustozzi, đây là tổn thất đáng kể nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình. “Đó là điều bình thường trong thể thao. Quan trọng là các cầu thủ trẻ đã tận dụng cơ hội rất tốt”, ông nói.

“Thực tế cho thấy, các cầu thủ trẻ đã thể hiện khả năng thi đấu rất tốt và hoàn toàn có thể giúp đội cạnh tranh cũng như giành chiến thắng trong nhiều trận đấu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng đây là một đội futsal trẻ, cần thêm thời gian để trưởng thành hơn. Phong độ của họ có thể chưa ổn định, lúc cao lúc thấp. Chúng ta có thể đánh bại một đội mạnh trong một trận đấu, nhưng để giành chiến thắng chung cuộc ở cả giải đấu thì cần duy trì được phong độ xuyên suốt. Vì vậy, để các cầu thủ ổn định và đạt được thành tích tốt, họ cần thêm thời gian để trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu”, HLV Giustozzi phân tích.

Việc ba ala giàu kinh nghiệm Ngô Ngọc Sơn, Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát trở lại sau chấn thương sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thiện hơn về lối chơi, song HLV Giustozzi khẳng định sẽ không có sự ưu ái. “Khi các trụ cột chấn thương, cầu thủ trẻ đã vươn lên. Vì vậy, khi trở lại, các cựu binh cũng phải cạnh tranh lại vị trí vốn trước đó thuộc về họ”, ông cho biết.

Ala giàu kinh nghiệm Trần Thái Huy

Hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á 2026, HLV Giustozzi tin đội tuyển futsal Việt Nam có thể tiến vào bán kết. Tuy nhiên, ông tiếp tục nhấn mạnh: “Vấn đề không nằm ở việc chúng ta mạnh hay yếu, mà là có giữ được sự ổn định trong suốt giải đấu hay không”.

Cũng trong năm 2026, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn giải đấu chính thức khác là AFF Cup. Tại sân chơi khu vực, HLV Giustozzi dự kiến sẽ trao cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ như Ngọc Ánh, Công Đại, Quang Nguyên, Đa Hải… nhằm tạo điều kiện để họ được cọ xát khoảng 14-15 trận quốc tế trong năm nay.

“Chúng tôi hướng tới vòng chung kết Giải futsal châu Á 2028 với mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup. Đây là mục tiêu dài hạn, vì vậy tôi cần xây dựng đội hình theo hướng tích lũy tối đa kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, để khi bước vào những giải đấu lớn, đội tuyển đạt được sự chín chắn và bản lĩnh cao nhất”, HLV Giustozzi nhấn mạnh.