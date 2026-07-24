HLV Gavin Lee: ‘Singapore cần học cách bình tĩnh ở những thời điểm quan trọng’

HLV trưởng đội tuyển Singapore, Gavin Lee mong muốn các học trò thể hiện sự ổn định tâm lý cao hơn khi bước vào trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia trên sân Morodok Techo, Phnom Penh vào ngày 24/7.

Lần cuối cùng Singapore vô địch Đông Nam Á là vào năm 2012. Trong khoảng thời gian đó, 6 HLV đã cố gắng - nhưng đều thất bại - trong việc đưa đội tuyển đảo quốc sư tử trở lại đỉnh cao khu vực. Nhưng trước thềm ASEAN Cup 2026 , một cảm giác lạc quan hơn đang lan tỏa.

Tâm trạng phấn khởi kể trên chủ yếu đến từ những thành tựu mà đội bóng đạt được kể từ khi thuyền trưởng hiện tại Gavin Lee tiếp quản ghế nóng - ban đầu chỉ là HLV tạm quyền vào tháng 6 năm ngoái trước khi ông được giao vai trò chính thức 5 tháng sau đó.

HLV Gavin Lee đã giúp Singapore giành vé đến VCK Asian Cup 2027.

Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi nhà cầm quân sinh năm 1990 dẫn dắt Singapore giành được suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Singapore giành vé dự sân chơi châu Á này thông qua vòng loại. Trước đó, lần duy nhất họ góp mặt là với tư cách chủ nhà vào năm 1984.

Sau khi giành vé dự Asian Cup 2027, kỳ vọng dành cho Singapore cũng tăng lên. Một suất vào bán kết ASEAN Cup 2026 được xem là mục tiêu hợp lý đối với thầy trò Gavin Lee. Tuy nhiên, ông Lee không tiết lộ “chỉ tiêu” của đội. Nhà cầm quân 36 tuổi chỉ nhấn mạnh rằng ông mong học trò chứng tỏ bản lĩnh hơn trước thử thách.

“Chúng tôi luôn đánh giá bản thân dựa trên những gì mình thể hiện trên sân,” HLV Lee phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Campuchia. “So sánh giữa những gì đã làm được ở vòng loại Asian Cup với chặng đường phía trước, tôi thấy điều quan trọng nhất với đội tuyển Singapore là phải duy trì sự ổn định trong những thời điểm quyết định".

Thừa nhận đội bóng của mình đôi khi để những tình huống bất lợi ảnh hưởng đến lối chơi, ông Lee cho rằng đây là điều cần cải thiện ngay tại ASEAN Cup 2026. “Chúng tôi để một số tình huống chi phối những gì mình làm tiếp theo, và chúng tôi biết rằng cách phản ứng đó phải tốt hơn. Chúng tôi phải giữ được sự bình tĩnh và ổn định, như vẫn thường nhắc nhở nhau”, nhà cầm quân 36 tuổi nói.

Theo HLV Gavin Lee, việc phải làm khách ở trận ra quân cũng rất thách thức, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ Singapore chứng tỏ bản lĩnh. “Chúng tôi sẽ chú ý đến cách phản ứng trước những tình huống khó khăn, trước những diễn biến không mong muốn trên sân, và hy vọng kinh nghiệm tích cực từ các trận sân khách vừa qua sẽ giúp ích cho chặng đường sắp tới”, ông nhấn mạnh.