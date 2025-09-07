HLV Firdaus Kassim chỉ ra cái tên xuất sắc nhất bên phía U23 Việt Nam

Dù rất nỗ lực nhưng U23 Singapore vẫn phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam. Bước vào phòng họp báo, HLV Firdaus Kassim xin chúc mừng Việt Nam, sau đó nhắc lại những gì ông đã nói trước giải, rằng U23 Việt Nam đội bóng chất lượng, không chỉ trong khu vực mà thuộc tốp đầu châu Á.

"Các cầu thủ của tôi đã căng mình trong cả trận đấu để đối phó với họ", HLV của U23 Singapore chia sẻ, "Thế nhưng chỉ với một tình huống đánh mất sự tập trung, U23 Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi. Ở một trận đấu quan trọng với một đối thủ đẳng cấp, sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá".

HLV Firdaus Kassim cũng nhấn mạnh, U23 Singapore "đã chơi rất cố gắng, sòng phẳng với U23 Việt Nam và tạo ra một vài cơ hội, tình huống nguy hiểm". "Chúng tôi cũng phòng ngự tốt và khắc chế tối đa hàng công rất mạnh của U23 Việt Nam. Họ bỏ lỡ một số cơ hội nhưng không thể phủ nhận, chúng tôi đã thể hiện không tệ", ông khẳng định.

"Tôi rất tự hào với các cầu thủ của mình. Chúng tôi tới đây với một đội hình rất trẻ với mục đích tích lũy kinh nghiệm, và thông qua trận đấu này có thể thấy các cầu thủ của tôi đã có sự trưởng thành nhất định".

Về phía U23 Việt Nam, HLV Firdaus Kassim nói: "Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Nguyễn Đình Bắc). Đó là một cầu thủ thông minh và sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được dẫn dắt anh ấy".