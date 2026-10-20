HLV Erik ten Hag: Ronaldo tự ý bỏ tập, thể lực không đạt yêu cầu

Cựu HLV Erik ten Hag tiết lộ Cristiano Ronaldo không đáp ứng yêu cầu tập luyện, đồng thời cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha khiến Man Utd thất vọng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic ngày 20/10, huấn luyện viên Erik ten Hag lần đầu chia sẻ chi tiết về những bất đồng với Cristiano Ronaldo trong thời gian dẫn dắt Manchester United. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha không duy trì được thể lực cần thiết, thiếu nỗ lực trong tập luyện và ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn của đội bóng.

“Cậu ấy đã khiến toàn đội thất vọng và cũng khiến tôi thất vọng, bởi chúng tôi đã xây dựng kế hoạch có Ronaldo. Trước khi đến Man Utd, tôi đã bay sang Bồ Đào Nha để gặp và trao đổi với cậu ấy về những mục tiêu mà tôi muốn thực hiện” , Erik ten Hag nói.

“Rõ ràng, Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tôi dành cho cậu ấy sự tôn trọng rất lớn. Nhưng vào thời điểm đó, với tư cách huấn luyện viên, tôi phải đưa ra quyết định dựa trên lý trí, đồng thời tiếp tục sử dụng những cầu thủ mà tôi đánh giá cao” .

Huấn luyện viên Erik ten Hag lần đầu chia sẻ chi tiết về những bất đồng với Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Theo cựu HLV Man Utd, Ronaldo từng tự ý rút khỏi một số buổi tập và không đạt mức nhịp tim yêu cầu trong quá trình rèn luyện thể lực. Đáng chú ý, sau thất bại 0-4 trước Brentford hồi tháng 8/2022, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng không hoàn thành đầy đủ số vòng chạy mà ban huấn luyện yêu cầu toàn đội thực hiện. Ten Hag cho biết ông nhiều lần trao đổi trực tiếp với Ronaldo về khả năng di chuyển và lựa chọn vị trí trên sân.

“Tôi thường nói với Ronaldo rằng tất cả mọi người đều muốn hỗ trợ để đưa cậu ấy vào vị trí thuận lợi nhất. Nhưng nếu bản thân cậu ấy không thể di chuyển vào vòng cấm thì làm sao ghi bàn? Ronaldo đã không thể làm được điều đó” , ông kể lại.

Cựu HLV Man Utd cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ông yêu cầu Ronaldo tham gia pressing (áp sát, gây sức ép khi cầu thủ đối phương giữ bóng) quá nhiều, khiến tiền đạo này không thể phát huy khả năng săn bàn.

“Thật sai lầm khi cho rằng tôi bắt Ronaldo phải liên tục gây áp lực lên đối thủ đến mức kiệt sức. Vấn đề là cậu ấy không thể đáp ứng yêu cầu. Ronaldo không di chuyển đủ khi đội có bóng lẫn khi không có bóng. Nguyên nhân nằm ở việc cậu ấy không chuẩn bị thể lực đầy đủ”, Ten Hag giải thích.

Một chi tiết khác được nhà cầm quân người Hà Lan tiết lộ là Ronaldo từng khuyên các đồng đội giữ sức trong những buổi tập. Ten Hag cho rằng việc điều chỉnh cường độ vận động chỉ phù hợp khi cầu thủ đã đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

“Mỗi đội bóng hàng đầu đều phải trân trọng cầu thủ hàng đầu của mình, nhưng cầu thủ hàng đầu cũng phải cống hiến hết mình cho đội bóng” , ông nhấn mạnh.

Năm 2021, Ronaldo có màn trở lại đầy bất ngờ với Man Utd, sau khi từng thi đấu cho đội bóng này trong 6 năm, từ 2003 đến 2009. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ vỡ chỉ hơn một năm sau đó, khi cựu tiền đạo Real Madrid công khai chỉ trích ban lãnh đạo và ban huấn luyện câu lạc bộ. Những phát biểu này dẫn đến việc hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Ten Hag tiếp tục dẫn dắt Man Utd đến năm 2024 trước khi bị sa thải. Người kế nhiệm Ruben Amorim cũng đã rời câu lạc bộ, người hiện đảm nhiệm vị trí HLV trưởng là Michael Carrick . Bản thân Ten Hag đang giữ chức giám đốc kỹ thuật tại Twente (Hà Lan).

Đáng chú ý, những phát biểu của Ten Hag xuất hiện đúng thời điểm Ronaldo tiếp tục vướng vào tranh cãi liên quan đến kỷ luật. Ngày 19/10, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha quyết định đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt Ronaldo 255 euro vì tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển quốc gia trong đợt thi đấu quốc tế cuối tháng 9.