HLV đội tuyển Thái Lan vui vì Asian Cup 2027 bị hoãn 1 năm

Đúng như nhận định, đội tuyển Thái Lan là đội hiếm hoi được lợi sau khi Asian Cup 2027 hoãn 1 năm. Chính HLV Anthony Hudson của Voi chiến đã thừa nhận điều này.

Như đã biết, VCK Asian Cup 2027 sẽ bị dời sang năm 2028. Phần lớn các đội tuyển châu Á sẽ bị xáo trộn kế hoạch với thay đổi này. Trong khi đó với riêng Thái Lan, đây lại là điều chỉnh thuận lợi cho họ.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất trên Siamsport, HLV Anthony Hudson nói: “Cá nhân tôi thực sự rất hào hứng với Asian Cup 2027 và tôi biết các cầu thủ cũng vậy. Nhưng khi giải đấu bị hoãn lại, tôi lại nghĩ đó là điều có lợi. Bởi nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị, chiến dịch ASEAN Cup 2026 cùng nhiều vấn đề khác thì mọi thứ đang diễn ra khá vội vã với Thái Lan.

Việc hoãn lại giải đấu mang đến tác động tích cực cho chúng tôi. Nó giúp toàn đội có thêm thời gian để quy tụ những cầu thủ tốt nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và tôi có thêm thời gian làm việc cùng các học trò. Tôi đánh giá quyết định hoãn giải đấu lần này có lợi cho chúng tôi, dẫu cho bản thân tôi phải thừa nhận thành thật rằng tôi từng rất phấn khích với viễn cảnh sớm lên đường sang Saudi Arabia tranh tài”.

Khác với các đại diện Đông Nam Á khác, Thái Lan cảm thấy rằng khoảng thời gian chuẩn bị được nới rộng cho phép ban huấn luyện tính toán chiến lược dài hơi, rà soát nhân sự kỹ lưỡng và giải tỏa áp lực chồng chéo lịch trình. Ông Hudson cũng tin rằng 1 năm cộng thêm sẽ cho phép ông có cơ hội tìm kiếm nhiều hơn nguồn cầu thủ tài năng cho đội tuyển quốc gia.

“Việc hoãn giải đấu nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Dẫu vậy, nó thực sự giúp ích cho toàn đội. Tôi nghĩ sự điều chỉnh này sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Về chuyện các CLB không chịu nhả quân do Asian Cup lùi lịch, tôi không nhìn nhận theo hướng đó. Tôi hy vọng sẽ không có trở ngại nào bởi giải đấu vẫn diễn ra trong dịp FIFA Days, đồng thời đó là giải đấu, là chiếc cúp mà chúng tôi quyết tâm hướng đến. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ nhân cơ hội này để tìm ra nhiều gương mặt mới”.

Đặc biệt, ông Hudson phân tích thêm rằng sự điều chỉnh này mang lại lợi ích kép, dung hòa quyền lợi giữa màu áo đội tuyển và đấu trường quốc nội. Vị HLV này nói: "Mỗi cầu thủ trong đội hình hiện tại mà tôi biết đều khao khát được nâng cao cúp vô địch sau đợt tập trung.

Thực tế, việc dời Asian Cup còn giúp đỡ các CLB rất nhiều vì lịch trình giờ đây chỉ gói gọn trong một đợt FIFA Days duy nhất. Do đó, tôi tin chắc điều này sẽ tạo ra tác động tích cực và hỗ trợ tối đa cho các CLB".