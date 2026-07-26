Theo HLV Anthony Hudson, tuyển Thái Lan sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, để dồn toàn bộ sự tập trung cho cuộc đối đầu với Malaysia, trận cầu được xem như “chung kết” của bảng B.

HLV Anthony Hudson (áo đen) của tuyển Thái Lan. ẢNH: FAT

Làm khách trên sân của Lào tối 25-7, Thái Lan hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng đậm 5-0. Bên cạnh 3 điểm trọn vẹn, “Voi chiến” còn ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của nhiều gương mặt trẻ. Tiền đạo 20 tuổi Yotsakorn Burapha đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, góp công vào chiến thắng tưng bừng của đội khách.

Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Anthony Hudson chia sẻ: “Tôi hài lòng với trận đấu này vì chúng tôi đã khởi đầu giải bằng một chiến thắng. Đội tuyển có nhiều cầu thủ mới và tất cả đều thực hiện đúng đấu pháp đã đề ra. Điều tích cực khác là không ai gặp chấn thương”.

Chiến lược gia của tuyển Thái Lan cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo người hâm mộ đã vượt quãng đường dài để có mặt trên khán đài cổ vũ đội nhà. Theo ông, sự tiếp sức từ các CĐV là nguồn động lực rất lớn giúp các cầu thủ thi đấu tự tin trong trận mở màn.

Dù thắng đậm, HLV Hudson không muốn các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Bởi cũng ở lượt trận mở màn, đối thủ cạnh tranh của Thái Lan là Malaysia đã ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 ngay trên sân khách. Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ nghỉ ở lượt trận thứ hai trước khi trở lại vào ngày 1-8 bằng màn tiếp đón chính Malaysia trên sân Rajamangala.

Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAT

Cuộc đối đầu này được giới chuyên môn đánh giá là trận “chung kết” của bảng B. Đội giành chiến thắng gần như sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng, qua đó có lợi thế rất lớn khi được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Nhà cầm quân người Anh tiếp lời: “Chúng tôi phải tập trung từng trận một và luôn nỗ lực hết sức. Việc quan trọng lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Tiền vệ kỳ cựu Sarach Yooyen chỉ bị đau nhẹ sau một pha va chạm và sẽ được kiểm tra thêm, nhưng tình hình ban đầu không quá đáng lo ngại”.

HLV Hudson thừa nhận ông từng có những lo lắng về nền tảng thể lực của các tuyển thủ trước khi giải đấu khởi tranh. Tuy nhiên, ông tin rằng trạng thái của toàn đội sẽ được cải thiện qua từng trận. Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho các cầu thủ trẻ từ đội U23 khi họ hòa nhập rất nhanh, đồng thời khẳng định tiêu chí lựa chọn nhân sự không dựa vào tuổi tác mà dựa trên năng lực và sự sẵn sàng cống hiến.