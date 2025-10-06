HLV đội bóng Trung Quốc mất việc sau chuỗi thành tích đáng thất vọng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, CLB Beijing Guoan đã chính thức sa thải HLV Quique Setién. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mất chức sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của đội bóng. Một trong hai trợ lý Tao Wei và Sui Dongliang sẽ đảm nhận vai trò tạm quyền khi CLB tìm kiếm HLV mới.

Từng có kinh nghiệm dẫn dắt Barcelona, HLV Quique Setién khởi đầu khá ấn tượng cùng Beijing Guoan trong mùa giải 2025 và có thời điểm đưa đội bóng này dẫn đầu BXH giải VĐQG Trung Quốc. Nhưng đến giai đoạn quyết định, Beijing Guoan lại sa sút nghiêm trọng.

HLV Quique Setién bị sa thải

Tại giải VĐQG Trung Quốc, Beijing Guoan đã tụt xuống thứ tư, kém ngôi đầu bảng 6 điểm và xem như đã hết cơ hội cạnh tranh ngôi vương khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Ở Cúp C2 châu Á, đội bóng này xếp cuối bảng E với vỏn vẹn 1 điểm, kém đội đầu bảng là CLB CAHN 3 điểm. Trong trận đấu tiếp CLB CAHN trên sân nhà, Beijing Guoan thi đấu lép vế và rất chật vật mới giành kết quả hòa nhờ tỉ số 2-2.

Việc sa thải HLV Quique Setién tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau. Một bộ phận người hâm mộ Beijing Guoan tin rằng đội bóng sẽ “thay tướng, đổi vận” và đạt kết quả tốt trong phần còn lại mùa giải. Nhưng cũng có không ít người lo ngại nhà cựu vô địch Trung Quốc sẽ càng rối ren hơn và tụt dốc về thành tích.