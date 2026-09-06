HLV đội bóng Trung Quốc khen tuyển nữ Việt Nam sau trận giao hữu

Dù nhận thất bại 0-1, HLV Miguel Santos của CLB nữ Jiangsu đánh giá cao khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái và phản công của đội tuyển nữ Việt Nam sau trận giao hữu chiều 5/9 tại Tô Châu (Trung Quốc).

Trận đấu với CLB nữ Jiangsu là bài kiểm tra quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Ban huấn luyện giữ ổn định đội hình trong 60 phút đầu nhằm đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và sự phối hợp giữa các vị trí, trước khi trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 14, Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự. Từ phút 61 đến 87, Thu Phương, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Loan, Tuyết Ngân, Lưu Hoàng Vân, Vũ Minh Hoa, Nhật Lan và Thúy Hằng lần lượt được tung vào sân.

Dù thay đổi nhiều vị trí, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được thế trận chắc chắn, hóa giải các đợt tấn công của đối phương và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Sau trận đấu, HLV trưởng CLB nữ Jiangsu Miguel Santos đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

“Tôi nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam có tiềm năng rất tốt. Đội tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và phản công hiệu quả. Ý tưởng chiến thuật của HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã được triển khai tốt”, ông Miguel Santos nhận xét.

Theo chiến lược gia của CLB nữ Jiangsu, đội tuyển nữ Việt Nam có thể tiếp tục hoàn thiện khả năng tổ chức tấn công, đặc biệt ở khâu kiểm soát, luân chuyển bóng và tạo khoảng trống để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Chiến thắng trước CLB nữ Jiangsu mang lại tín hiệu tích cực cho đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Theo kế hoạch, ngày 9/9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ còn thi đấu một trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc tại Tô Châu.