HLV Đinh Hồng Vinh sàng lọc bộ khung U23 Việt Nam cho tương lai

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách U23 Việt Nam trong đợt tập trung tại Gia Lai, với trọng trách rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và định hình bộ khung cho chặng đường phía trước.

HLV Đinh Hồng Vinh giàu kinh nghiệm từng đưa U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20. Ảnh: AVN

Thêm lựa chọn cho tương lai

Danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam lần này gây chú ý với sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa, hai cầu thủ vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng đội tuyển quốc gia, cùng tân binh Việt kiều Trần Thành Trung. Sự góp mặt của ba cầu thủ đem đến thêm phương án nhân sự cho ban huấn luyện. Tuy nhiên, điều HLV Đinh Hồng Vinh cần đánh giá là khả năng hòa nhập, thích nghi với lối chơi chung và năng lực cạnh tranh của từng người.

Bên cạnh những gương mặt mới, U23 Việt Nam còn có 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi châu lục là hành trang để nhóm cầu thủ này tiếp tục trưởng thành, đồng thời có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong đội hình U23 thời gian tới.

Quang Kiệt (phải) có suất chơi ở tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: CAH

Với HLV Đinh Hồng Vinh, cách sử dụng nhân sự lần này có nhiều điểm đáng chú ý. Ông cần tìm được sự kết hợp phù hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia, nhóm từng dự ASIAD và các nhân tố mới. Việc lựa chọn ai cho từng vị trí, xây dựng sự kết nối giữa các tuyến và tạo tính cạnh tranh trong đội hình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình định hình bộ khung U23 Việt Nam.

Nhà cầm quân đáng tin cậy này tiếp tục được giao phụ trách U23 Việt Nam trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ tại FIFA Days tháng 11.

Từng dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 và một số giải đấu quốc tế trước đó, HLV Đinh Hồng Vinh có điều kiện tiếp tục theo dõi sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Đây cũng là cơ sở để ông đưa ra những thử nghiệm về nhân sự, chiến thuật và cách vận hành đội hình trong đợt tập trung hiện tại.

Định hình bộ khung năm 2027

Giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai, với sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, sẽ là phép thử quan trọng đối với năng lực điều chỉnh của ban huấn luyện. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan ngày 10-11, Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11.

HLV Kim Sang-sik luôn tin tưởng giao quyền cho trợ lý đắc lực Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam. Ảnh: AVN

3 đối thủ với những đặc điểm chuyên môn khác nhau sẽ giúp HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá khả năng tổ chức lối chơi, sự phối hợp giữa các tuyến và bản lĩnh thi đấu của từng cầu thủ. Qua đó, ông có thêm cơ sở xác định những vị trí cần bổ sung, những nhân tố có thể đặt niềm tin và phương án vận hành phù hợp.

Mục tiêu của U23 Việt Nam cũng không dừng lại ở giải đấu tại Gia Lai. Năm 2027, đội sẽ hướng đến ba nhiệm vụ quan trọng gồm SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và Vòng loại U23 châu Á 2028. Khối lượng thi đấu này đòi hỏi sự chuẩn bị sớm, đặc biệt trong việc xây dựng đội hình có chiều sâu và duy trì tính ổn định.

Đó cũng là lý do vai trò của HLV Đinh Hồng Vinh ở giai đoạn hiện tại có ý nghĩa đáng kể. Ông cần xác định được bộ khung đủ sức cạnh tranh, đồng thời mở ra cơ hội cho những cầu thủ chưa có nhiều dịp thể hiện. Những gương mặt giàu kinh nghiệm phải khẳng định vai trò, trong khi các nhân tố mới cần chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Quan trọng hơn, từng đợt tập trung phải tạo được sự kế thừa về nhân sự và lối chơi, tránh tình trạng mỗi giải đấu lại phải bắt đầu quá trình xây dựng đội hình từ đầu.

Gương mặt trẻ Williams Minh Hoàng từng có tên ở tuyển quốc gia. Ảnh: CAH

Dẫu vậy, việc định hình một tập thể đủ sức gánh vác các nhiệm vụ năm 2027 không thể hoàn thành chỉ sau vài trận giao hữu. Các cầu thủ cần được thi đấu thường xuyên tại câu lạc bộ, duy trì phong độ và có thêm cơ hội cọ xát quốc tế. Ban huấn luyện cũng cần theo dõi sát quá trình phát triển của từng nhân tố để có những điều chỉnh phù hợp.

Giải đấu tại Gia Lai là bước khởi đầu cho quá trình rà soát và sàng lọc lực lượng. Với HLV Đinh Hồng Vinh, nhiệm vụ quan trọng là biến những lựa chọn nhân sự hiện có thành một tập thể gắn kết, có bản sắc và đủ chiều sâu. Những thử nghiệm ở thời điểm này sẽ góp phần định hình diện mạo U23 Việt Nam cho chặng đường hướng đến năm 2027.