HLV Đinh Hồng Vinh: “Những trải nghiệm tại ASIAD sẽ giúp U23 Việt Nam trưởng thành hơn”

Dù U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 sau thất bại trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá những trải nghiệm tại giải đấu sẽ mang lại giá trị quan trọng cho quá trình phát triển của đội tuyển. Nhà cầm quân U23 Việt Nam đặc biệt ghi nhận sự tự tin, bản lĩnh và nỗ lực của các cầu thủ trẻ, đồng thời tin rằng đội sẽ có thêm hành trang cho những nhiệm vụ phía trước.

Lý giải quyết định sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trung bình khoảng 21 tuổi trong đội hình xuất phát trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện phải tính toán dựa trên tình trạng thể lực của các cầu thủ sau lịch thi đấu dày đặc. “Vừa rồi một số cầu thủ thi đấu liên tục ở giải Vô địch Quốc gia, Hạng Nhất Quốc gia và vừa qua ở vòng loại. Tới thời điểm này, rất nhiều cầu thủ đã thi đấu bốn, năm trận đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố thể lực, niềm tin dành cho các cầu thủ cũng là cơ sở quan trọng trong quyết định của Ban huấn luyện. “Cái thứ hai nữa là niềm tin và tôi cũng muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có tiềm năng tiến xa hơn. Tôi tin ở các bạn ấy đã vào sân và thể hiện một trận đấu hôm nay. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò của tôi”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, trận tứ kết với U23 Hàn Quốc là trải nghiệm có giá trị đối với các cầu thủ, đặc biệt khi họ phải đối đầu với một đối thủ mạnh ở sân chơi châu lục. “Một trận đấu tứ kết hôm nay thực sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân. Hôm nay các bạn đã thể hiện tốt từ sự tự tin, từ bản lĩnh và cách các bạn vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự”, ông nhận xét.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cho rằng những trải nghiệm tại ASIAD sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. “Tôi tin rằng ở lứa kế cận U21 sẽ tiến xa và các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Một trong những cầu thủ trẻ được trao cơ hội đá chính ở trận đấu này là Đinh Quang Kiệt. Trung vệ trẻ đã thi đấu nỗ lực trước khi có dấu hiệu suy giảm thể lực trong khoảng thời gian cuối trận. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông đã dành thời gian trao đổi và động viên Quang Kiệt trước trận đấu.

“Hôm nay tôi cũng nói chuyện với Quang Kiệt rất là nhiều, chia sẻ và động viên tâm lý. Tôi rất vui hôm nay các bạn đã trả lời trên sân. Một quãng thời gian bạn lâu không thi đấu nên nền tảng thể lực có sự giảm sút ở phút 70”, ông nói.

Về tình huống bàn thắng của U23 Việt Nam không được công nhận, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội tuyển tôn trọng quyết định của trọng tài và cho rằng các cầu thủ vẫn duy trì được tinh thần thi đấu sau tình huống này.

“Với tôi, tình huống đó trên sân đều có trọng tài. Tất cả các cầu thủ của tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Các bạn đã thấy, sau tình huống đó, các bạn vẫn nỗ lực và chơi rất tốt”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho biết ông và HLV Kim Sang Sik thường xuyên trao đổi trong quá trình làm việc cùng các đội tuyển. Khi HLV Kim Sang Sik bận công việc tại đội tuyển quốc gia, Ban huấn luyện U23 Việt Nam vẫn duy trì sự phối hợp trong việc sắp xếp nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật.

“Đến với giải lần này, chúng tôi cũng là một ê-kíp, một Ban huấn luyện. Khi HLV Kim bận ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau về sắp xếp con người cũng như chiến thuật để vận hành trên sân”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Hành trình tại ASIAD 2026 khép lại với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết. Bên cạnh kết quả thi đấu, giải đấu tại Nagoya cũng mang đến thêm những trải nghiệm thực tế cho lực lượng U23, trong đó có các cầu thủ trẻ U21 được trao cơ hội. Đây sẽ là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo trong chu kỳ mới.