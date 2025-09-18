Thời điểm đó là phút bù giờ thứ 3, ngay sau khi Van Dijk đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 . Có lẽ vì bực tức sau bàn thua và phải nhận những lời khiêu khích từ đối phương mà Simeone đã không giữ được bình tĩnh. Ông phản ứng dữ dội bằng cách quay lại tính ăn thua đủ với CĐV ngồi ở hàng đầu.

Simeone tiến tới gần fan Liverpool và hét vào mặt anh ta. Đội ngũ an ninh lập tức can thiệp, kéo Simeone ra xa CĐV. Nhưng ông không chịu buông bỏ. Simeone vung nắm đấm và thậm chí có nguồn tin cho rằng Simeone đã phun mưa về phía khán giả. Trọng tài trừng phạt HLV của Atletico bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp trong khi các nhân viên an ninh vất vả kéo ông xa ra điểm nóng để trở lại phòng thay đồ.

Những gì Simeone đã làm càng khiến trận thua của Atletico trở nên đáng quên. Họ thủng lưới 2 bàn chỉ sau 8 phút đầu nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2 và duy trì tỷ số này đến phút bù giờ thứ 2. Nhưng với khoảnh khắc bùng nổ ở phút bù giờ thứ 3, Van Dijk đã giữ lại 3 điểm cho sân Anfield, đồng thời khiến đối thủ trắng tay trong ngày mở màn mùa giải mới.

Van Dijk giúp Liverpool thêm một lần thắng phút cuối

Đây không phải lần đầu HLV Argentina gây tranh cãi với các thành viên Liverpool. Năm 2021, ông cố tình không bắt tay HLV Jurgen Klopp sau thất bại 0-1 tại Champions League. Ngay cả đá giao hữu (2021), Simeone cũng không từ bỏ tính nóng nảy. Khi đó, ông đã thậm chí xô đẩy Arne Slot, người thời điểm ấy còn dẫn dắt Feyenoord.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu rạng sáng nay, chiến lược gia 55 tuổi tỏ ra hối hận. Ông cho biết: "Trước hết, tôi hối hận về hành động của mình. Rõ ràng là chúng tôi đang ở trong tình thế không có quyền phản ứng và việc phản ứng như vậy là không tốt".

Tuy nhiên, Simeone không hài lòng với những gì ông gọi là "sự sỉ nhục trong suốt trận đấu" từ người hâm mộ đội nhà. Ông nói: "Chúng tôi đang ở vị trí là nhân vật chính. Giống như cách chúng tôi đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc và lăng mạ trên sân vận động ngày nay, chúng tôi cũng có thể đấu tranh chống lại những lời lăng mạ mà chúng tôi phải nhận trong suốt trận đấu”.