HLV Diego Giustozzi: 'Futsal Việt Nam xứng đáng ít nhất một trận hòa'

“Đây là những cảm xúc rất khác nhau. Tôi thực sự, thực sự rất tự hào về các cầu thủ và về giải đấu mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng tôi không hài lòng với kết quả, bởi tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ sau trận đấu.

Theo HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, đây là trận đấu mà đội hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm. “Chúng tôi đã làm mọi thứ để thắng trận. Tôi không hài lòng với kết quả cuối cùng, nhưng rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, cả ở khía cạnh cá nhân lẫn lối chơi tập thể. Tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng”, ông nhấn mạnh.

Nhìn rộng hơn, HLV Diego Giustozzi bày tỏ niềm tin vào tương lai của futsal Việt Nam, đồng thời cho rằng giai đoạn hiện tại đòi hỏi những quyết định mang tính bước ngoặt. “Futsal Việt Nam có hiện tại và có tương lai. Nhưng vào thời điểm này, chúng ta cần đưa ra những quyết định rất quan trọng. Các cầu thủ cần thêm kinh nghiệm, cần được thi đấu nhiều hơn, trải qua nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Tôi tin Việt Nam là một đội bóng rất tốt”, chiến lược gia người Argentina nói.

Ở góc độ cầu thủ, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết trận đấu với Indonesia là một trải nghiệm đặc biệt đối với toàn đội. “Đây là một trận đấu tuyệt vời với chủ nhà, trong bầu không khí có hàng nghìn khán giả. Toàn đội đã thi đấu hết sức trước một đối thủ rất mạnh. Rất tiếc chúng tôi không thể vượt qua vòng tứ kết. Xin cảm ơn người hâm mộ luôn cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển”, Mạnh Dũng chia sẻ.

Nói về điều tiếc nuối lớn nhất, đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng chỉ ghi được 2 bàn, trong khi Indonesia ghi 3 bàn thắng. Dù vậy, điều khiến tôi hài lòng là toàn đội đã thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Trong khi đó, pivo Nguyễn Đa Hải cho rằng trận tứ kết mang lại nhiều bài học quý giá cho đội tuyển: “Thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt trên sân của Indonesia thực sự là một trải nghiệm đặc biệt. Toàn đội đã chơi tốt, tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, chỉ tiếc là kết quả cuối cùng không như mong muốn”.